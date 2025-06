Polícia Civil realiza fiscalização em estabelecimentos comerciais noturnos em Corumbá e Ladário

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS A operação contou com apoio da Polícia Militar, Polícia Militar Ambiental, Guardas Municipais, setores de postura das prefeituras e outros órgãos de fiscalização.

Na noite de 18 de junho, a Polícia Civil deflagrou a Operação Cidade Segura nas cidades de Corumbá e Ladário, com ações de fiscalização em estabelecimentos comerciais noturnos.

