Polícia Civil incinera mais de 1,5 tonelada de drogas de Nova Andradina

A destruição de drogas apreendidas por forças policiais (Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Militar Rodoviária e PRF) que operaram na circunscrição territorial de Nova Andradina, dentre elas, a Polícia Civil destaca a Polícia Rodoviária Federal, que é responsável pelas maiores apreensões, visto que suas atuações acabam por enfrentar diretamente o transporte de droga nas rodovias usadas como rota de traficantes que abastecem outras regiões do país.

A 1ª Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina realizou no dia 17 de junho a incineração de aproximadamente 1.747 quilos de drogas apreendidas, sendo: 1.683kg de maconha, 56,7kg de skunk, 7kg de pasta base, 8g de crack e 3,7 gramas de cocaína. O ato aconteceu no Frigorífico Naturafrig.

