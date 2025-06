Governo promove capacitação para prevenir suicídios e acolher adolescentes em sofrimento emocional

Ação inédita será realizada na UNEI Mitaí, em Ponta Porã, em parceria com a Cruz Vermelha

Como parte das ações estratégicas para fortalecer a saúde mental de adolescentes em situação de vulnerabilidade, o Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da SES (Secretaria de Estado de Saúde), realiza no dia 25 de julho uma capacitação inédita em PSP (Primeiros Socorros Psicológicos) na UNEI (Unidade Educacional de Internação) Mitaí, em Ponta Porã.

A iniciativa pioneira prepara os profissionais da unidade para atuarem em situações de crise emocional, prevenindo casos de automutilação e suicídio, além de ampliar o cuidado humanizado no sistema socioeducativo.

A formação será conduzida por psicólogos e médicos da Cruz Vermelha, com enfoque prático e direcionado à equipe multidisciplinar da unidade – incluindo educadores, assistentes sociais, monitores e seguranças. A capacitação abordará técnicas para reconhecer sinais de sofrimento mental, realizar escuta ativa e aplicar estratégias de acolhimento imediato a adolescentes em risco.

Dinâmicas e conhecimento na prática

A programação inclui visitas técnicas, com foco na construção de uma rede de apoio preparada para responder de forma eficaz a situações de estresse pós-traumático, ansiedade, depressão e outras crises emocionais.

A capacitação contará com dinâmica prática, incluindo simulações de situações reais de crise e aplicação das técnicas de PSP, além da discussão de casos concretos e estratégias de abordagem em grupo, promovendo o aprendizado coletivo e a troca de experiências entre os participantes.

Os facilitadores serão psicólogos especializados no atendimento de adolescentes em contexto de privação de liberdade e profissionais com ampla experiência em Primeiros Socorros Psicológicos, garantindo a qualidade técnica e a aplicabilidade dos conteúdos trabalhados.

Outro ponto importante será o módulo sobre autocuidado dos profissionais, que abordará estratégias para prevenir o desgaste emocional, reduzir o risco de burnout e promover o bem-estar da equipe que lida diariamente com adolescentes em situações de vulnerabilidade.

“Aprimorar o conhecimento dos profissionais que atuam na UNEI é fundamental para que estejam mais preparados a reconhecer sinais de sofrimento psíquico e atuar com segurança diante de situações críticas. Essa capacitação fortalece a rede de proteção à vida, promove um atendimento mais humanizado e reafirma nosso compromisso com a saúde mental dos adolescentes”, destaca Claudinéia Firmino, enfermeira e responsável técnica pela Saúde do Adolescente na SES.

Danúbia Burema, Comunicação SES

Foto: Agência Brasil