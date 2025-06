Pré-conferências municipais dos direitos da pessoa idosa começam nesta segunda-feira (23) no CCI Vovó Ziza

A Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SAS), em parceria com o Conselho Municipal do Idoso realizam, a partir desta segunda-feira (23), uma série de quatro pré-conferências municipais que irão debater questões relevantes à população idosa como saúde, acessibilidade, inclusão e assistência social. O primeiro encontro acontece no CCI Vovó Ziza, das 7h30 às 11h30 e a expectativa é reunir um público total de pelo menos 300 pessoas nos encontros.

As pré-conferências são um preparo para a Conferência Municipal, que acontecerá dia 30 no CCI Vovó Ziza e vai debater o tema “Envelhecimento Multicultural e Democracia: Urgência por Equidade, Direitos e Participação”, estabelecido pela 6ª CONADIPI que acontecerá em Brasília, em novembro.

As pré-conferências reúnem representantes do governo e da sociedade civil, além dos idosos que frequentam os CCI’s e os Cras, que também enviarão representantes nos eventos de seus territórios. De acordo com a secretária de Assistência Social, Camilla Nascimento, os encontros são um espaço aberto para a comunidade sugerir ações e políticas públicas que possam melhorar a qualidade de vida da pessoa idosa, destacando a importância da inclusão e do cuidado social para essa faixa etária.

“A presença da comunidade idosa nas pré-conferências é fundamental para auxiliar a gestão a construir políticas públicas mais assertivas e eficazes”, pontuou. O objetivo é debater nos encontros os cinco eixos definidos que serão a base do evento municipal, com foco no financiamento das políticas públicas para ampliação e garantia dos direitos sociais; fortalecimento de políticas para a proteção à vida, à saúde e para o acesso ao cuidado integral da pessoa idosa; proteção e enfrentamento contra quaisquer formas de violência, abandono social e familiar da pessoa idosa e participação social, protagonismo e vida comunitária na perspectiva das múltiplas velhices, além da consolidação e fortalecimento da atuação dos conselhos de direitos da pessoa idosa como política do estado brasileiro.

Após o evento no Vovó Ziza as próximas pré-conferências serão realizadas no CCI Elias Lahdo (24), Piratininga (25) e CCI Jacques da Luz (27), sempre a partir das 7h30.

Sobre a Conferência Municipal

A Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa permite identificar as principais dificuldades enfrentadas pelos idosos, tanto em termos de acesso a direitos e serviços quanto em relação à discriminação e violência. São instâncias de debate, formulação e avaliação sobre temas específicos e de interesse público, voltados para pessoa idosa.

A partir dos debates e da troca de experiências, o evento propõe ações e políticas públicas que visam garantir o envelhecimento saudável e com dignidade.

As conferências contam com a participação da sociedade e promovem um espaço amplo e democráticos de reflexão, discussão e articulação coletivas em torno de propostas e estratégias que apontam diretrizes para as várias políticas públicas.

“Nesse sentido, objetivamos promover a participação social para a proposição de ações que visem a superação de barreiras ao direito de envelhecer e à velhice digna e saudável, além de identificar os desafios do envelhecimento plural no País, tanto nos instrumentos legais quanto nas práticas exercidas”, afirmou a Superintendente de Gestão do Suas, Marcilene Rodrigues.