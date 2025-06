Zeca do PT solicita em urgência a integração entre o MDA e MDS

Em sessão ordinária realizada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), o deputado estadual Zeca do PT apresentou reivindicação solicitando em urgência, estudos de viabilidade visando a integração entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) e o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

A finalidade da proposta de Zeca é de que as superintendências regionais do MDA já existentes possam exercer a fiscalização efetiva sobre a concessão e utilização dos programas sociais do Governo Federal nos Estados e nos Municípios.

"O objetivo é de fortalecer a gerência do Governo Federal sobre seus programas sociais nos Estados e Municípios, uma vez que, principalmente em períodos de eleição, sempre aparecem denúncias da utilização de programas como o Bolsa família, o Vale Renda e o Minha Casa, Minha Vida para fins eleitoreiros, e não para os fins sociais para o qual foram criados", justificou o parlamentar.

Zeca do PT encaminhou a proposta para o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ao Ministro-Chefe da Casa Civil, Rui Costa dos Santos, ao Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, José Wellington Barroso de Araújo Dias, ao Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Luiz Paulo Teixeira Ferreira, e à Ministra de Estado de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck.