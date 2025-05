Polícias Civil e Militar prendem homem por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito em Caracol

Na manhã da última quinta-feira (01), a Polícia Civil, por meio da equipe da Delegacia de Caracol, com o apoio da Polícia Militar, prendeu um homem em flagrante delito pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Na madrugada, a Polícia Militar de Caracol foi acionada por um cidadão caracolense, informando que um indivíduo estaria efetuando disparos de arma de fogo na via pública, próximo a uma Conveniência da cidade.

Ao chegarem no local, a guarnição da Polícia Militar não encontrou o indivíduo que teria se evadido, tomando rumo ignorado. Foram colhidas informações junto aos populares que se encontravam na conveniência e repassados para a equipe da Polícia Civil.

Durante a manhã de quinta-feira, a autoridade policial de Caracol, juntamente com sua equipe e, com o apoio da guarnição PM de Caracol, realizaram diligências pelas ruas da cidade e no Clube do Laço de Caracol, onde estaria ocorrendo uma laçada.

De posse das informações, foi possível identificar o autor e após buscas no interior de seu veículo, com sua autorização, foi encontrada uma Pistola Glock 9mm carregada. Diante da situação de flagrante delito, o autor foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Caracol onde a autoridade policial lavrou o referido auto de prisão em flagrante delito e ficará à disposição da Justiça.