Deputados requerem explicações sobre cancelamentos de voos no MS

O deputado estadual Paulo Duarte (PSB) requereu, como coautor, em conjunto com o deputado estadual Caravina (PSDB), explicações à empresa Azul Linhas Aéreas e à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) acerca da malha aérea operada em Mato Grosso do Sul. O requerimento foi apresentado na sessão ordinária da Assembleia Legislativa da última terça-feira (17).

Os parlamentares querem esclarecimentos sobre a interrupção dos voos diretos partindo de Campo Grande (MS) com destino a Cuiabá (MT) e Curitiba (PR). A extinção dos voos já foi anunciada em diversos veículos de imprensa e gerou preocupação entre a comunidade que usufrui desse serviço.

Conforme as notícias, amplamente divulgadas, outras rotas também serão afetadas como os voos entre os municípios de Corumbá (MS) e Campinas (SP). Nesse sentido, ambos os deputados querem saber as justificativas para a suspensão da atividade mesmo com histórico de alta ocupação dos voos.

Também questionam quais as medidas que estão sendo adotadas para atender os passageiros afetados, quais os impactos estimados para a mobilidade regional e a integração logística do Estado, qual o cronograma para aplicação da medida, se há previsão de outras rotas que poderão ser afetadas e se há alguma medida que possa ser tomada para evitar a suspensão dos voos.