3º Arraiá da ALEMS: Tradição e solidariedade em Mato Grosso do Sul dia 27

No próximo dia 27 de junho, sexta-feira, a partir das 18h, acontecerá o 3º Arraiá da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), evento anual que já se consolidou como uma das principais celebrações culturais do Parque dos Poderes. Oficialmente incluída no calendário de eventos do Estado pela Lei 6.123/2023 , a festa, que tem entrada gratuita e é aberta a toda a população, reúne tradição, música, dança, gastronomia típica e ações solidárias.

Tradicionalmente realizada na rampa de acesso da Assembleia Legislativa, a festividade acontece no mês de junho em comemoração às tradicionais festas juninas e ao Dia de São João. O ambiente é cuidadosamente preparado para receber famílias, visitantes e artistas que prestam homenagens às raízes culturais brasileiras.

Solidariedade em foco

Um dos aspectos marcantes da festa é sua forte ação social. As barracas contribuirão para as entidades assistenciais ao gerar fundos por meio da comercialização de alimentos e produtos. Os valores arrecadados serão investidos em projetos e iniciativas desenvolvidos por essas organizações, que beneficiam diferentes grupos da comunidade, como crianças, adolescentes, mulheres, idosos, pessoas com deficiência e indivíduos em situação de vulnerabilidade, fortalecendo e ampliando o impacto social dessas instituições.

Para o presidente da ALEMS, deputado estadual Gerson Claro (PP), o arraiá celebra a cultura popular e reforça o compromisso do Parlamento Estadual com a comunidade, promovendo a solidariedade e o apoio aos mais necessitados. “Nosso arraiá já se tornou uma tradição na Assembleia Legislativa. É uma festa para todos, que valoriza a cultura popular, fortalece o vínculo entre o Poder Legislativo e a sociedade, e ainda desempenha um papel social muito bonito, já que cada barraca é organizada por uma instituição beneficente, garantindo que a solidariedade também faça parte da comemoração. É um momento de alegria, união e compromisso com as causas que importam ao povo sul-mato-grossense", enfatiza o parlamentar.

Atrações culturais e gastronômicas

O Arraiá ALEMS oferece uma programação com shows regionais que animam o público e as danças juninas que resgatam as tradições típicas e são apresentadas pelos servidores da Casa de Leis. As barracas de comidas e bebidas autênticas são destaques, proporcionando aos participantes a oportunidade de saborear delícias como pamonha, canjica, milho cozido, maçã do amor, quentão e outras iguarias juninas que marcam presença nos arraiás.

Para toda a família

Reconhecida como uma festividade para todas as idades, a celebração proporciona momentos de lazer para a família, com espaço kids e integração social. Ao combinar entretenimento com ações solidárias, é destacada como uma importante e tradicional festa junina do Mato Grosso do Sul, fortalecendo a cultura regional e promovendo o espírito comunitário.