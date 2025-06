Caravina participa do MS Ativo e apoia novos investimentos em Ribas do Rio Pardo

O deputado estadual Pedro Caravina esteve presente, nesta quarta-feira (18), na reunião do programa MS Ativo realizada em Ribas do Rio Pardo, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento da região e acompanhando de perto os novos investimentos anunciados pelo Governo do Estado.

O encontro contou com a participação do governador Eduardo Riedel, do prefeito Roberson Luiz Moureira, parlamentares federais e estaduais, além de outras lideranças políticas. Na pauta, a apresentação de projetos de infraestrutura para atender à crescente demanda gerada pelo avanço econômico do município, impulsionado principalmente pela instalação da fábrica da Suzano.

Entre os anúncios, destacam-se as obras de pavimentação e drenagem dos bairros Boa Vista, Nossa Senhora Aparecida e Jardim das Palmeiras, além da assinatura da ordem de serviço para a construção do acesso ao Polo Industrial de Ribas. Segundo o governador, os investimentos buscam acompanhar o ritmo de crescimento da cidade e garantir qualidade de vida à população.

Durante a agenda, também foi discutida a ampliação de moradias e salas de aula, respondendo ao aumento populacional provocado pela transformação urbana e econômica do município.

Para o deputado Caravina, a participação no MS Ativo reforça a importância da união entre os poderes e o alinhamento entre os governos estadual e municipal. “Ribas do Rio Pardo está vivendo um novo momento, e é essencial que este desenvolvimento venha acompanhado de políticas públicas eficazes. Estar presente nessas decisões é garantir que as prioridades locais sejam atendidas com celeridade e planejamento”, pontuou.

O MS Ativo é um programa de articulação direta entre o Governo do Estado e os municípios, com foco na definição de obras estruturantes e investimentos voltados à infraestrutura, saúde, educação e assistência social.