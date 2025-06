Campo Grande conquista prêmio nacional com dois projetos inovadores em saúde no maior evento de saúde pública do mundo

Campo Grande foi destaque nacional durante o XXXVIII Congresso do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), realizado em Belo Horizonte (MG), entre 15 a 18 de junho, ao conquistar reconhecimento por duas experiências exitosas na Atenção Primária à Saúde (APS). A premiação ocorreu na 20ª edição da Mostra “Brasil, aqui tem SUS”, um dos momentos mais simbólicos do evento por valorizar iniciativas transformadoras desenvolvidas nos municípios brasileiros.

As ações premiadas foram idealizadas e desenvolvidas nas Unidades de Saúde da Família (USF) Santa Emília e Serradinho, que integram o Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família e o Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade, por meio do Projeto QualificaAPS — uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).





Projeto 1 – Telefisioterapia melhora acesso e reduz fila de espera

Na USF Santa Emília, o projeto de implantação da Teleinterconsulta em Fisioterapia foi reconhecido como uma das experiências mais relevantes do país. A proposta nasceu da necessidade de ampliar o acesso à reabilitação de pacientes com dificuldades de locomoção ou que vivem em regiões mais afastadas. Utilizando a tecnologia de videoconferência, o atendimento fisioterapêutico passou a ser realizado de forma remota, com acompanhamento contínuo dos profissionais da própria unidade. “Foi uma alegria imensa receber esse prêmio, representando a USF Santa Emília e a nossa cidade. A Telefisioterapia mostrou que é possível promover cuidado de qualidade com equidade, usando a tecnologia como aliada do SUS”, afirmou a supervisora técnica de Preceptoria, Angela Vanessa Epifânio, uma das responsáveis pelo projeto.

A estratégia impactou diretamente a qualidade de vida dos pacientes e reduziu significativamente a fila de espera por fisioterapia, oferecendo tratamento dentro do território e evitando deslocamentos a centros de especialidades.





Projeto 2 – Cuidado multidisciplinar no combate à obesidade

Já na USF Serradinho, o destaque foi o projeto de enfrentamento da obesidade por meio de um grupo multidisciplinar de promoção à saúde. A iniciativa conta com a atuação integrada de residentes, médicos, enfermeiros, agentes comunitários e outros profissionais da unidade para orientar e acompanhar usuários em mudanças de hábitos e melhora da qualidade de vida. “Mais da metade das pessoas que participaram conseguiram perder peso. Tivemos uma adesão excelente. Isso nos motiva ainda mais para dar continuidade ao projeto, que já tem nova turma marcada para o dia 12 de julho”, explicou Cristiane Maria da Silva, agente comunitária de saúde e coordenadora do grupo.



O grupo atende exclusivamente moradores da área de abrangência da unidade e recebe, em média, de 25 a 35 participantes por edição. A metodologia inclui orientações nutricionais, incentivo à atividade física e acolhimento psicológico. “Depois que passamos a contar com a residência multiprofissional na nossa unidade, houve um grande avanço na forma como cuidamos da população. Cada profissional contribui com sua especialidade, e o resultado é esse sucesso que agora foi reconhecido nacionalmente”, completou Cristiane.





Reconhecimento nacional e valorização da APS

Para a secretária municipal de Saúde, Rosana Leite, o reconhecimento das iniciativas mostra o compromisso da gestão em investir em soluções que impactam diretamente a vida das pessoas. “Esses prêmios são resultado do trabalho comprometido das nossas equipes e da aposta na qualificação da Atenção Primária. As residências em parceria com a Fiocruz têm sido fundamentais para transformar nossas unidades em espaços de cuidado, inovação e protagonismo no SUS. Campo Grande tem mostrado que é possível fazer uma saúde pública de excelência”, destacou a secretária.

A coordenadora da Rede de Atenção Básica da SESAU, Glória de Araújo Pereira, também celebrou a conquista. “Estamos muito orgulhosos do resultado das nossas equipes da APS, aqui representadas pelas profissionais Ângela, Patrícia e Cristiane. Durante o maior encontro da saúde pública brasileira, o CONASEMS, Campo Grande se destacou entre as melhores capitais da região Centro-Oeste e teve a melhor experiência de todo o Mato Grosso do Sul”.

Com essas premiações, Campo Grande reafirma seu protagonismo nacional no fortalecimento do SUS, com ações concretas que fazem a diferença no dia a dia das comunidades.







#PraTodosVerem: Na capa da matéria há uma foto que mostra representantes de um dos projetos apresentados por Campo Grande no momento do recebimento do prêmio.