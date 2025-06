Frente fria avança e muda o tempo em Mato Grosso do Sul a partir de domingo

Os próximos dias em Mato Grosso do Sul serão marcados por variações nas condições climáticas, com previsão de tempo firme em grande parte do período, mas também com possibilidade de instabilidades pontuais já a partir desta quinta-feira (19), segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

Na quinta, a aproximação de uma frente fria, associada à atuação de uma área de baixa pressão atmosférica, pode provocar aumento de nebulosidade e ocorrência de chuvas e tempestades isoladas, principalmente no extremo sul do Estado. Nas demais regiões, o sistema de alta pressão atmosférica ainda predomina, contribuindo para a estabilidade do tempo, com sol entre poucas nuvens e baixos índices de umidade relativa do ar, que podem variar entre 20% e 40%.

As temperaturas entre quinta-feira (19) e sábado (21) devem ser amenas, especialmente nas madrugadas e manhãs, com mínimas entre 12°C e 15°C. Os ventos estarão variáveis, soprando entre os quadrantes sul e leste, com intensidade de 30 a 50 km/h e possibilidade de rajadas acima de 60 km/h em pontos isolados.

As temperaturas previstas são:

• Sul, cone-sul e Grande Dourados: mínimas de 12°C a 16°C e máximas de 19°C a 28°C;

• Sudoeste e Pantanal: mínimas de 14°C a 18°C e máximas de 18°C a 27°C;

• Bolsão, leste e norte: mínimas de 15°C a 18°C e máximas de 27°C a 30°C;

• Campo Grande: mínimas de 16°C a 18°C e máximas de 26°C a 29°C.

A partir de domingo (22), uma nova frente fria avança sobre o Estado, provocando aumento de nebulosidade e possibilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada. Tempestades localizadas, acompanhadas de raios e rajadas de vento, podem ocorrer, principalmente na metade sul do Estado. Esse cenário é resultado da combinação entre o transporte de calor e umidade, áreas de baixa pressão e a passagem de cavados.

Na segunda-feira (23), com o avanço de uma massa de ar frio, as temperaturas sofrem queda acentuada, caracterizando o fenômeno conhecido como mínima invertida, quando o dia começa com temperaturas mais altas e esfria ao longo das horas. Na terça-feira (24), são esperadas as temperaturas mais baixas do período, com mínimas entre 0°C e 2°C e possibilidade de geadas, especialmente no sul do estado.

Previsão de temperaturas para domingo (22) e segunda-feira (23):

• Sul, cone-sul e Grande Dourados: mínimas de 4°C a 15°C e máximas de 19°C a 27°C;

• Sudoeste e Pantanal: mínimas de 8°C a 19°C e máximas de 20°C a 30°C;

• Bolsão, leste e norte: mínimas de 10°C a 16°C e máximas de 24°C a 31°C;

• Campo Grande: mínimas de 10°C a 18°C e máximas de 22°C a 28°C.

Os ventos atuam inicialmente do quadrante norte e mudam para sul ao longo da segunda-feira, com intensidade entre 40 e 60 km/h e rajadas pontualmente mais fortes.

Ainda de acordo com o Cemtec, entre os dias 26 e 27 de junho, há probabilidade de avanço de uma nova frente fria, que deve reforçar o ar frio e manter as temperaturas baixas em Mato Grosso do Sul até o fim do mês.

Taynara Foglia, Comunicação do Governo de MS

Foto: Álvaro Rezende/Secom/Arquivo