Capacitação aproxima gerentes do Detran-MS e fortalece atendimentos no interior

Com o compromisso de oferecer serviços mais eficientes, padronizados e acolhedores à população, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) promoveu, nos dias 17 e 18 de junho, a primeira Capacitação Técnica voltada às áreas de veículos e habilitação.

A iniciativa, que reuniu gerentes de agências de 16 municípios do interior, representa um marco no esforço do Departamento para alinhar os processos adotados nas unidades do Estado, garantindo clareza nas rotinas, fortalecimento do trabalho em equipe e melhorias concretas na experiência do cidadão.

O evento contou com a participação do Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Vieira, que disse conhecer as dificuldades encontradas nos municípios, pois atuou por muito tempo no interior do Estado. “O papel de vocês, às vezes transcende a competência inicial. Façam análise de risco. Compartilhem a responsabilidade e busquem soluções”. Ele também destacou que MS é o único Estado com 100% dos municípios integrados ao Sistema Nacional de Trânsito.

O Diretor-Presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, reforçou o pedido para que os gerentes tenham o olhar do cliente em suas unidades. “Temos que ter em mente sempre que a infraestrutura como um todo, o digital que cada dia mais traz agilidade para o nosso trabalho, e a atenção de vocês com as demandas impactam diretamente na qualidade do nosso atendimento aos nossos clientes. É isso que o Governador Eduardo Riedel quer de nós, que o cidadão tenha uma boa experiência cada vez que vai numa das nossas 94 agências ou acesse algum serviço digital”.

Já o Diretor-Executivo do Detran-MS, João César Mattogrosso, destacou a importância do encontro. “Esta capacitação de dois dias é fundamental para que vocês se tornem multiplicadores de boas práticas junto aos colegas nas agências. E saibam que estamos à disposição para orientar, apoiar e juntos avançarmos na melhoria do atendimento”, enfatizou.

Veículos

O primeiro dia de atividades foi conduzido pela Diretoria de Veículos e abordou os procedimentos técnicos das Gerências de Cadastro, Controle de Veículos, e Gerência de Coordenação Estadual do Renavam. “A ideia surgiu a partir das dúvidas frequentes que identificamos no dia a dia. A presidência do Detran nos deu total apoio para organizar este momento. Queremos trazer novos grupos de gerentes, para que vocês tenham essa troca mais próxima, possam tirar dúvidas e compartilhar as especificidades de cada região, já que sabemos que a realidade muda conforme o município”, explicou a diretora, Priscila Rezende.

A programação do primeiro dia contou também com a participação da Corregedora de Trânsito, Dra. Rosely Molina, que destacou o papel do setor na orientação e fiscalização dentro do órgão. “A Corregedoria de Trânsito está à disposição de todos. Capacitações como essa são fundamentais para unificar os procedimentos. Nosso trabalho é voltado para melhorar a atuação de cada servidor, para que essa evolução chegue até a população”, afirmou.

Habilitação

No segundo dia, os temas abordados estiveram sob responsabilidade da Diretoria de Habilitação, com orientações práticas das gerências de Exames, Controle e Credenciamento de Condutores, além da equipe de Registro e da Coordenação Estadual do Renach.

O diretor Luiz Fernando Ferreira dos Santos, falou da representatividade que os gerentes têm e do momento foi essencial para fortalecer vínculos e garantir segurança nos processos. “Esse encontro aproxima os servidores, permite o esclarecimento de dúvidas e garante que as boas práticas sejam disseminadas em todo o Estado.”

A programação também contou com a participação da Gerência Especial de Penalidades, com orientações da gerente Paloma Pinheiro Trauer.

Gerentes

A capacitação reuniu representantes de Angélica, Jateí, Água Clara, Figueirão, Antônio João, Rio Brilhante, Costa Rica, Ivinhema, Itaporã, Ladário, Miranda, Laguna Carapã, Cassilândia, Paraíso das Águas, Anastácio e Dourados.

A expectativa é que, com os conhecimentos compartilhados, os gerentes apliquem as melhorias em suas unidades, contribuindo para uma atuação mais integrada, segura e eficaz.

Rosangela Aparecida Rosa, Gerente do Detran de Costa Rica avaliou o encontro de forma positiva. “A gente precisa mesmo dessa capacitação porque ficamos longes, e essa interação com a sede é muito importante”.

De Figueirão, Lauriston Batista de Amorim, também enalteceu a experiência. “Tanto para os novos quanto para quem está mais antigo na gerência das agências, é muito positivo, bem aproveitado. Para mim particularmente aprendi muita coisa que tinha dúvida no dia a dia. Espero que o próximo seja em breve”.

Mireli Obando, Comunicação Detran-MS

Fotos: Rachid Waqued