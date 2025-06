Prefeitura entrega reforma do Cras Canguru e garante mais acessibilidade aos serviços da unidade

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SAS), realizou, nesta quarta-feira (18), a reinauguração do Centro de Referência de Assistência Social “Fauze Duailibi Amizo” (Cras Canguru). A iniciativa visa oferecer um atendimento ainda mais qualificado à população da região, em um ambiente moderno, com espaços amplos, acessíveis e acolhedores.

Com a revitalização, a unidade passou a contar com ambientes mais adequados, confortáveis e acessíveis, representando um avanço significativo na consolidação da rede de proteção social. A melhoria beneficia diretamente as famílias em situação de vulnerabilidade social, promovendo a qualificação do espaço físico, a ampliação e o aprimoramento dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais. O Cras Canguru mantém a oferta do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF), do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e do atendimento para o Cadastro Único.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Entre as melhorias estruturais, os usuários da unidade passaram a contar com uma quadra de esportes e uma cozinha revitalizadas, além de novas redes elétrica e hidráulica, instalação de forro, pintura geral, melhoria da iluminação, instalação de novos aparelhos de ar-condicionado e reforma da calçada.

Com uma equipe formada por mais de 40 colaboradores, o Cras é um importante equipamento social para os moradores do Jardim Canguru. Presidente da Associação de Mulheres do bairro, Marilene Jarcem dos Santos relembrou a mobilização comunitária que resultou na criação da unidade, há 24 anos, e destacou a emoção ao ver o espaço totalmente renovado.

“É gratificante ver essa conquista. Temos tantos serviços aqui que não precisamos sair do bairro. Somos muito gratos pelo trabalho que a gestão tem realizado, tanto na unidade quanto na comunidade. Mas o que mais me deixa feliz é o acolhimento que a equipe do Cras oferece aos idosos e as atividades que hoje mantêm as crianças ocupadas e longe das ruas após a escola”, relatou Marilene.

Inaugurado em fevereiro de 2004, o Cras Canguru consolidou-se como um dos principais equipamentos públicos voltados à promoção e oferta dos serviços da Rede de Assistência Social na região do Anhanduizinho. A unidade é referência no atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade, com ações que fortalecem os vínculos comunitários e promovem o acesso a direitos.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A coordenadora da unidade, Márcia da Silva, destacou o empenho da equipe nas ações desenvolvidas, que vão além do atendimento interno. “Ninguém faz nada sozinho. Aqui temos uma equipe de excelência, que atende com dedicação, desde a recepção até os projetos. Também realizamos visitas a outras instituições da região, como escolas e unidades de saúde, para divulgar os serviços do Cras e fortalecer a rede de assistência”, afirmou.

Cuidado e qualificação

Além da revitalização do Cras Canguru, a SAS segue com um cronograma de reforma e modernização dos equipamentos sociais desde o início da gestão, com o objetivo de ampliar e qualificar os serviços em todas as sete regiões de Campo Grande. O cuidado com a estrutura física vem acompanhado de investimentos contínuos na capacitação dos profissionais que atuam na assistência social.

“Temos um olhar atento e carinhoso para as pessoas. Por isso, buscamos constantemente qualificar os serviços oferecidos, firmando parcerias que nos ajudem a atender melhor essa população e fortalecendo o trabalho em rede”, ressaltou a superintendente de Proteção Social Básica, Gizelli Mota.

A secretária de Assistência Social e Cidadania, Camilla Nascimento, reforçou a importância da parceria entre a comunidade e as equipes técnicas das unidades para preservar o patrimônio público. “Estamos visitando todas as unidades para promover melhorias e garantir um atendimento responsável e comprometido. A política pública só faz sentido quando chega efetivamente à população, e a nossa missão é trabalhar para que ela se concretize de forma cada vez mais abrangente”, enfatizou. Camilla também destacou o papel dos projetos e atividades socioeducativas desenvolvidas no Cras. “Estamos preparando nossas crianças para um futuro promissor, e, por isso, é fundamental preservar esse espaço, que é delas”, concluiu.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Projetos e serviços

Entre janeiro e abril deste ano, o Cras Canguru registrou 12.141 atendimentos individuais. Além disso, 412 usuários – entre crianças, adolescentes e idosos – participaram das atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

O SCFV para pessoas acima de 60 anos atualmente atende 29 idosos, com encontros semanais realizados às quintas-feiras no período da manhã. Outro destaque recente é o projeto Mulheres Mil, iniciado este mês, fruto de parceria com a Fundação Social do Trabalho (Funsat), que oferece capacitação para o curso de Assistente Administrativo. Ao todo, 60 mulheres estão inscritas e participarão de uma formação composta por 12 módulos, com certificação pelo Ministério da Educação.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Buscando fortalecer a autoestima das usuárias, a coordenação da unidade também criou um grupo reflexivo, que se reúne quinzenalmente, com foco no fortalecimento emocional e na prevenção à depressão. O grupo conta com a participação de profissionais da saúde e de comportamento.

Além dessas ações, o Cras oferece cursos contínuos de geração de renda nas áreas de culinária, artesanato e beleza, por meio da Gerência de Trabalho e Geração de Renda da SAS. O objetivo é capacitar a população em situação de vulnerabilidade, oferecendo alternativas para o incremento da renda familiar.

A unidade também realiza os atendimentos do Cadastro Único, com média de 70 a 80 pessoas por turno, além de conceder benefícios eventuais para as famílias que necessitam de apoio emergencial.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

#ParaTodosVerem A imagem de capa mostra a fachada do CRAS Canguru. As imagens internas são de autoridades, população e servidores que participaram da inauguração.