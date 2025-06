Arraial de Santo Antônio é aprovado pelo público e reforça papel cultural e social em Campo Grande

Tradicional no calendário cultural de Campo Grande, o 23º Arraial de Santo Antônio, realizado entre os dias 12 e 15 de junho, recebeu aprovação da população e foi mais uma vez celebrado como um evento que movimenta a cidade e impulsiona a economia local. A percepção positiva foi registrada na Pesquisa de Perfil e Satisfação, elaborada pela Gerência de Desenvolvimento Turístico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (SEMADES).

De acordo com o levantamento, 80% dos 575 entrevistados avaliaram o evento como “Ótimo” ou “Excelente”. O público foi majoritariamente composto por jovens e adultos de até 35 anos, com leve predominância de mulheres em relação aos homens. Em relação à escolaridade, a maioria possui ensino médio completo, seguida por pessoas com ensino superior.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Valorização da cultura e compromisso social

Com um público estimado em aproximadamente 40 mil pessoas ao longo dos quatro dias de festa, o Arraial de Santo Antônio reafirmou seu papel como uma das mais significativas manifestações culturais de Campo Grande. O evento atraiu famílias, turistas e moradores de todas as regiões da cidade, promovendo momentos de lazer, integração comunitária e valorização das tradições juninas.

Segundo a pesquisa, cerca de 90% dos participantes relataram ter gasto, em média, R$ 100,00 durante o evento, especialmente com alimentação e entretenimento. Um grupo menor indicou ter investido até R$ 200,00. Toda a renda arrecadada nas 30 barracas de comidas típicas foi destinada integralmente às entidades participantes, que utilizam os recursos em projetos e ações sociais ao longo do ano, reforçando o caráter solidário da festa.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A estrutura organizada e o engajamento das entidades garantiram um ambiente acolhedor e acessível para todos os públicos. Além de oferecer opções variadas de alimentação e produtos tradicionais, cada barraca representou uma oportunidade de fortalecer causas sociais por meio da arrecadação solidária. O modelo adotado reafirma o propósito do Arraial de Santo Antônio como um evento que vai além da celebração cultural, gerando impacto positivo direto nas comunidades atendidas pelas instituições participantes.

Divulgação e participação

Ainda conforme o estudo, a maioria dos participantes ficou sabendo do evento por meio de amigos, familiares e no comércio local. Entre os canais digitais, o Instagram foi o mais utilizado para acompanhar informações sobre a programação. Além disso, as campanhas em rádio e televisão tiveram papel importante na divulgação.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A pesquisa também aponta que grande parte do público participou por um ou dois dias, o que reforça o alcance e o poder de atração do Arraial de Santo Antônio, evento tradicional da cidade.

A análise da pesquisa de Perfil e Satisfação do Arraial de Santo Antônio com informações sobre a percepção do público pode ser conferida na integra clicando aqui .

PESQUISA DE PERFIL E SATISFAÇÃO DO 23°ARRAIAL DE SANTO ANTÔNIO

Período da Pesquisa: 12 a 15 de junho de 2025

Metodologia: Estudo quantitativo, realizado por meio de questionário estruturado aplicado in loco junto aos participantes do evento. A amostragem utilizada neste infográfico foi calculada com base na estimativa de público de 30.000 pessoas, resultando na realização de 575 entrevistas. Com isso, a pesquisa apresenta um nível de confiança de 95% e margem de erro de aproximadamente 4,05%.

Objetivo da pesquisa: Identificar o perfil e o grau de satisfação dos participantes do 23° Arraial de Santo Antônio, realizado em Campo Grande/MS.

#ParaTodosVerem As imagens de capa e internas mostram a comercialização de produtos e alimentos pelas entidades participantes.