Prefeitura de Campo Grande articula ações integradas de combate à violência contra a mulher

A Prefeitura de Campo Grande está avançando nas tratativas para a construção de uma campanha integrada de enfrentamento à violência contra a mulher. A iniciativa, que reúne diferentes órgãos públicos das esferas municipal, estadual e do judiciário, busca unificar esforços, materiais e estratégias já existentes, com foco no fortalecimento da rede de proteção e na melhoria do atendimento às mulheres em situação de violência.

A proposta ganhou corpo a partir de uma reunião realizada no Paço Municipal, onde foram discutidas formas de integrar os trabalhos já desenvolvidos pelas instituições, priorizando ações conjuntas de prevenção, acolhimento e responsabilização dos agressores. A medida reforça o compromisso da administração municipal com políticas públicas que assegurem direitos e promovam dignidade e autonomia às mulheres.

“A integração dos poderes na luta contra a violência contra a mulher é fundamental para a eficácia das políticas públicas e a garantia dos direitos de gênero. Estamos aprimorando os atendimentos da nossa rede municipal e buscamos também somar forças com Legislativo, Judiciário e sociedade civil. A união de campanhas e materiais de divulgação já existentes permitirá ações mais abrangentes, com foco na prevenção, proteção e punição dos agressores”, afirmou a prefeita Adriane Lopes.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Entre os encaminhamentos da reunião, está a realização de uma audiência pública na Câmara Municipal, com o objetivo de apresentar dados atualizados, compartilhar ações em curso e ampliar o diálogo com a sociedade. Participaram do encontro representantes da Promotoria de Justiça, Defensoria Pública e das secretarias municipais de Assistência Social (SAS), Educação (Semed) e da Mulher (Semu).

Campo Grande vem consolidando uma rede estruturada de apoio e promoção da autonomia feminina. A cidade é a primeira da região Centro-Oeste e a terceira do país a contar com uma Sala da Mulher Empreendedora, inaugurada em maio na sede da Semu, em parceria com o Sebrae/MS. O espaço oferece suporte técnico e orientação para mulheres que desejam iniciar ou expandir seus negócios.

A administração municipal de Campo Grande criou também recentemente, a Escola de Capacitação para Mulheres (Escap), com oferta de cursos gratuitos nas áreas de Estética, Tecnologia e Inovação, Gastronomia e Economia Criativa — tanto presencialmente quanto à distância.

Ações educativas têm sido promovidas nas sete regiões urbanas da cidade com o objetivo de ampliar o conhecimento sobre os direitos das mulheres e os canais de denúncia. Entre fevereiro e o início de junho, foram realizadas 30 ações — entre palestras, rodas de conversa e capacitações — que alcançaram 1.188 pessoas, entre mulheres atendidas e profissionais da rede.

Voltado ao público adolescente, o projeto Meninas Fortes, desenvolvido em parceria entre a Semed e a Semu, promove o fortalecimento emocional, o conhecimento sobre direitos e o protagonismo de meninas entre 13 e 17 anos. Os encontros semanais acontecem na Escola Municipal José Mauro Messias da Silva.

A Prefeitura de Campo Grande segue fortalecendo as políticas públicas voltadas à proteção das mulheres, com ações concretas, integradas e em permanente diálogo com a sociedade e demais instituições.