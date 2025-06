Foragido há 14 anos por tentativa de homicídio é preso pela Polícia Civil em Paranaíba

A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (18), um homem de 53 anos que estava foragido da Justiça há 14 anos. A ação foi realizada de forma conjunta entre o Setor de Investigações Gerais (SIG) de Paranaíba, o Núcleo Regional de Inteligência (NRI) de Paranaíba e o Setor de Investigações Gerais (SIG) de Aparecida do Taboado.

A captura ocorreu após os investigadores receberem informações de que o foragido teria se deslocado para a cidade. Com base nesses dados, foram realizadas diligências que resultaram na localização e prisão do indivíduo. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva expedido em 2011 pelo crime de tentativa de homicídio contra duas vítimas, ocorrido em Aparecida do Taboado.

A ação conjunta entre os policiais civis de Paranaíba e de Aparecida do Taboado demonstrou a integração e cooperação entre unidades da Polícia Civil para o cumprimento de mandados judiciais e localização de foragidos. O trabalho coordenado entre as equipes foi essencial para o êxito da prisão, refletindo a eficiência e o comprometimento das forças de segurança.

Relembre o caso:

Em 8 de maio de 2011, por volta das 16h30min, na Rua Manoel Nunes Cardoso, no bairro Jardim Santo Antônio, em Aparecida do Taboado, o então investigado A. da S., utilizando um revólver calibre 38 niquelado, tentou contra a vida de I.R.F. e J.A.O. Na ocasião, A.S. trafegava de motocicleta quando se aproximou de I., que vinha em sentido contrário com sua filha pequena em uma bicicleta. Demonstrando a intenção de matá-lo, sacou a arma e efetuou um disparo. I. conseguiu se abaixar, mas o projétil atingiu J., que estava em frente à sua residência. Em seguida, A.S. disparou novamente, atingindo I. no braço e abdômen. Após os disparos, o autor fugiu utilizando a motocicleta.

A investigação resultou na representação da Autoridade Policial pela prisão preventiva do autor, com parecer favorável do Ministério Público e decretação do mandado pelo Poder Judiciário ainda em 2011. Desde então, o homem permaneceu foragido.

A prisão do foragido representa um avanço significativo na execução da Justiça e na resposta às vítimas. Mesmo após mais de uma década, a Polícia Civil manteve-se empenhada em localizar e responsabilizar autores de crimes graves.