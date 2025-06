Polícia Civil cumpre mandado de busca e apreensão e prende suspeito de violência doméstica por posse ilegal de arma de fogo

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) prendeu em flagrante, na tarde desta quarta-feira (18), um homem de 57 anos por posse ilegal de arma de fogo, no bairro Zé Pereira, em Campo Grande.

O Setor de Investigações Gerais (SIG) da Especializada realizou diligências para dar cumprimento à mandado de busca e apreensão na residência do investigado. Durante as buscas, foi localizada uma arma de fogo do tipo carabina, cuja posse se dava de forma ilegal, motivo pelo qual o suspeito foi preso em flagrante.

Após a prisão, ele foi encaminhado à 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, onde permanecerá à disposição da Justiça.