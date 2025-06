Polícia Civil prende suspeito de furtar fraldas em Miranda

A vítima compareceu na Delegacia a fim de comunicar que o autor, egresso do sistema prisional, havia furtado 8 pacotes de fralda que havia ganhado de presente em uma confraternização. D.L.O também subtraiu um pacote de arroz na ocasião. A comunicante informou que está abrigando a genitora do indivíduo em sua residência, e este se aproveitou para furtar os itens quando foi visitá-la. Ainda, a vítima afirmou que o homem é usuário de drogas e havia rompido tornozeleira eletrônica recentemente.

