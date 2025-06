Policiais civis prendem, em flagrante, rapaz que agrediu enteada de 2 anos, em Paranaíba

A Polícia Civil, por meio de suas Delegacias Especializadas no Atendimento a Crianças e Adolescentes Vítimas, atua com seriedade e sensibilidade para garantir a apuração rigorosa dos fatos, a responsabilização dos agressores e a proteção integral dos direitos das crianças e adolescentes.

A mãe da criança foi localizada e reconheceu a filha nas imagens exibidas. Ressaltamos que a criança compareceu à unidade vestindo a mesma roupa registrada no vídeo — um abrigo rosa — confirmando os fatos narrados.

A equipe da DAM recebeu denúncia anônima informando que o autor estaria agredindo a menina nos fundos de um estabelecimento comercial na Rua Linderbeg. As agressões foram registradas por câmeras de segurança e causaram forte indignação.

Na manhã desta terça-feira (18), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher de Paranaíba com apoio do SIG da Primeira Delegacia de Polícia, efetuou a prisão em flagrante de um indivíduo de 20 anos pelo crime de maus-tratos contra uma criança de apenas 2 anos de idade, sua enteada.

