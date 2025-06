Prefeitura prorroga inscrições para a 4ª Copa Campo Grande de Futebol Amador até o dia 27

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), prorrogou o prazo de inscrições para a 4ª Copa Campo Grande de Futebol Amador 2025 – categoria masculina. Agora, os times interessados têm até o dia 27 de junho, às 17h, para se inscrever no Ginásio Guanandizão.

A competição tem como objetivo incentivar a prática do futebol amador nas diversas regiões da cidade, promover o esporte como um direito do cidadão campo-grandense e fortalecer as relações comunitárias por meio da integração entre os participantes.

Cada equipe pode inscrever até 22 atletas, sendo permitida a participação de jogadores a partir de 17 anos. Neste caso, a equipe é responsável pelo menor de idade inscrito. A participação é gratuita, mas é obrigatória a doação de 1 kg de alimento não perecível por atleta, no ato da inscrição – exceto sal.

As fichas de inscrição devem ser preenchidas digitalmente, por meio de formulários disponíveis no site oficial da Funesp, na aba “Jogos”: https://www.campogrande.ms.gov.br/funesp/ .

Os jogos acontecerão em campos localizados nas seguintes regiões: Estádio Jacques da Luz; Praça do Estrela do Sul; Praça do José Abrão; Praça da Moreninha III e Praça da Moreninha II.

“A prorrogação do prazo é uma forma de garantir que mais equipes tenham a oportunidade de participar. A Copa Campo Grande é uma iniciativa que valoriza o esporte de base, promove a cidadania e fortalece os laços comunitários por toda a cidade”, afirma o diretor-presidente da Funesp, Sandro Benites.

Mais informações, regulamento e ficha de inscrição estão disponíveis no site da Funesp .









#PraTodosVerem: Na capa do release há uma foto que mostra dois atletas numa dividida de bola, em partida disputada num campo gramado e durante o dia.