Após anos de espera, passarela na MS-156 será realidade com empenho de Lia Nogueira

A imagem é comum para quem mora nos bairros Jardim Guaicurus e Dioclécio Artuzi, em Dourados: mães com crianças no colo, trabalhadores a pé ou de bicicleta e estudantes tentando cruzar, entre carros e carretas, o trecho movimentado da rodovia MS-156. Uma rotina marcada por medo, insegurança e apreensão.

Essa realidade, no entanto, está prestes a mudar. Segundo informou à deputada, o secretário de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara, na próxima segunda-feira (17) será publicada a abertura do processo de licitação da obra da passarela sobre a MS-156. O avanço foi possível após o empenho e articulação da deputada estadual Lia Nogueira (PSDB), que, desde o início do seu mandato, assumiu como prioridade a execução dessa obra considerada urgente pela população.

“Essa não é uma conquista apenas minha, mas também é uma vitória do povo de Dourados e o esforço concentrado da bancada de Dourados na Assembleia Legislativa do MS. Lutamos muito por esse momento, cobramos, insistimos, mostramos que não dava mais para esperar”, afirmou a deputada.

A construção da passarela é um pedido antigo da população e há anos a comunidade cobra uma solução para o risco enfrentado diariamente por quem precisa atravessar a rodovia. Outros parlamentares já haviam solicitado a obra, mas, por diferentes razões, o projeto nunca saiu do papel. Uma estrutura chegou a ser projetada em 2020, mas a empresa vencedora da licitação rescindiu o contrato antes de iniciar o projeto.

O trecho onde será construída a passarela conecta duas regiões populosas de Dourados. A rodovia MS-156, que liga o centro da cidade ao distrito industrial e à zona sul do município, concentra fluxo intenso de veículos pesados, incluindo caminhões e carretas. Sem uma estrutura adequada, a população fica exposta e enfrenta uma travessia arriscada, com casos frequentes de atropelamentos e acidentes.

Desde 2023, Lia Nogueira vem atuando de forma ativa junto à Secretaria Estadual de Infraestrutura (Seilog), ao Governo do Estado e diretamente ao gabinete do governador Eduardo Riedel (PSDB). “Foram inúmeros ofícios, reuniões, visitas técnicas e pronunciamentos na tribuna da Assembleia Legislativa cobrando celeridade e atenção ao tema. As pessoas estão se arriscando todos os dias. A passarela não é luxo, é uma necessidade urgente. Não podemos esperar mais um acidente para agir”, afirmou a deputada.

No mês de março deste ano, em uma reunião com o governador, a parlamentar recebeu a confirmação de que o edital de licitação seria publicado ainda no primeiro semestre de 2025. O projeto prevê uma passarela moderna, com acessibilidade, iluminação e sistema de segurança para garantir a tranquilidade dos usuários.