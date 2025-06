Deputado Paulo Duarte protocola ação no MPF para medidas urgentes na BR-262

O deputado estadual Paulo Duarte (PSB) protocolou, nesta quarta-feira (18), junto ao Ministério Público Federal, representação contra o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit) para que o órgão tome medidas urgentes e necessárias para garantir a segurança no tráfego da rodovia BR-262. A Ação se deu em razão do acidente ocorrido no último domingo, na região do Buraco das Piranhas e que ocasionou a morte de duas pessoas e deixou uma criança gravemente ferida.

Na representação o deputado expõe a situação da rodovia, que se encontra em péssimo estado de conservação, em especial na extensão entre o município de Miranda e a ponte sobre o Rio Paraguai. Esse segmento da estrada é construído sobre um aterro e o tráfego pesado de caminhões carregados de minério provoca diversas consequências negativas estruturais como afundamento da pavimentação asfáltica e instabilidades no aterro, em decorrência da característica do solo pantaneiro.

No documento, o parlamentar reforça que o excesso de peso causa o desgaste prematuro das estradas e pontes, gerando custos de manutenção, além de colocar em risco a integridade de outros motoristas. “Queremos que o Ministério Público Federal determine a instalação de balanças para pesagem dos caminhões que trafegam na BR-262, o que com certeza, irá contribuir para a conservação da via, evitando acidentes trágicos como o que ocorreu no último final de semana”, complementa Paulo Duarte.

O deputado estadual Coronel David (PL) assinou a representação junto com o deputado Paulo Duarte.