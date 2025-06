Senado comemora Dia do Policial Civil em sessão especial na segunda

Os policiais civis serão homenageados no Senado em sessão especial agendada para segunda-feira (23), às 10h. A lista de convidados ainda será divulgada.

A homenagem atende a requerimento ( RQS 352/2025 ) da senadora Leila Barros (PDT-DF), aprovado em 27 de maio . Leila diz esperar um “momento solene para expressarmos nosso reconhecimento e gratidão a esses profissionais, além de permitir a reflexão sobre as condições de trabalho, os desafios enfrentados e as perspectivas de fortalecimento da segurança pública no Distrito Federal e no Brasil.”

A parlamentar menciona o Dia do Policial Civil do Distrito Federal, comemorado em 21 de abril, e destaca o significado da data: “Remete à memória de Tiradentes, patrono das polícias civis e militares do Brasil, símbolo de coragem e resistência. Essa coincidência histórica reforça ainda mais a necessidade de enaltecer os policiais civis que, com bravura e compromisso, enfrentam diariamente os desafios inerentes à profissão”.