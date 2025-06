Polícia Civil prende suspeito de roubo violento contra idosos em Naviraí

A Delegacia de Polícia Civil de Naviraí, por meio da Seção de Investigações Gerais (SIG), concluiu as investigações relativas a um grave crime de roubo ocorrido no dia 20 de abril. O caso envolveu um casal de idosos, vítimas de agressão e invasão domiciliar. O suspeito foi identificado como sendo G.H.S.S. (20), e preso.

Naquela noite, por volta das 23h30, o suspeito teria invadido a residência das vítimas, situada no bairro Odércio de Matos, pulando a janela do banheiro. Um idoso de 77 anos e esposa de 73 foram surpreendidos pelo criminoso no interior do imóvel. Ao tentar conter o invasor houve luta corporal. Durante a ação, o suspeito arremessou uma cadeira contra o idoso e trancou o casal em um cômodo da casa, conseguindo assim subtrair um botijão de gás da cozinha, com o qual fugiu do local.

O objeto foi posteriormente recuperado e devolvido às vítimas. A conduta do suspeito configurou o crime de roubo impróprio, uma vez que a violência foi empregada com o intuito de assegurar a posse do bem furtado.

Com a conclusão do inquérito policial, a autoridade responsável representou pela prisão preventiva do suspeito, destacando a periculosidade de sua conduta e sua reincidência criminal, vez que ele já possuía condenação anterior por crimes contra o patrimônio.

A medida foi deferida pelo Poder Judiciário e, na manhã desta terça-feira (17), a equipe da SIG localizou o investigado escondido em uma fazenda na zona rural do município, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva. Ele foi conduzido à delegacia, submetido aos procedimentos legais e será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.