Polícia Civil realiza operação contra o tráfico de drogas em Nioaque

Na manhã desta quarta-feira (18) a Delegacia de Polícia de Nioaque deflagrou uma operação policial para cumprimento de mandados de busca e apreensão domiciliar e mandados de prisão contra suspeitos de praticarem o crime de tráfico de drogas na cidade.

As diligências para a realização da operação se iniciaram na noite de ontem (17), quando policiais civis realizavam investigações relacionadas ao tráfico de drogas e avistaram algumas pessoas em atitude suspeita em frente a uma residência localizada no centro do município. No local encontradas diversas porções de droga dos tipos maconha e crack, resultando na prisão em flagrante delito de um suspeito.

Ao todo foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão preventiva de suspeitos de integrarem uma organização criminosa dedicada à comercialização local drogas ilícitas.

Durante as buscas foram localizados diversos aparelhos celulares, valores de dinheiro em espécie, além de porções de drogas.

Além da Delegacia de Nioaque, a operação contou com o apoio das Delegacias de Polícia de Bonito, Guia Lopes da Laguna, da 1º DP de Jardim, Delegacia de Atendimento à Mulher de Jardim e Delegacia Regional de Jardim.