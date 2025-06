Mara Caseiro solicita cursos de Farmácia e Enfermagem na UEMS de Jardim

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) apresentou indicação ao governador Eduardo Riedel, ao secretário de Estado de Educação, Hélio Daher, e ao reitor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), professor doutor Laércio Alves de Carvalho, solicitando a realização de um estudo técnico para avaliar a viabilidade da implantação dos cursos de graduação em Farmácia e Enfermagem na unidade da UEMS no município de Jardim.

O pedido tem como base a necessidade urgente de qualificação de profissionais da saúde na região sudoeste do Estado. Jardim é um polo regional que atende não apenas sua população, mas também moradores de municípios vizinhos, especialmente por meio do Hospital Marechal Rondon, referência em atendimentos de média complexidade.

De acordo com Mara Caseiro, há um déficit significativo de farmacêuticos e enfermeiros na região, o que impacta diretamente na qualidade do atendimento à população. “Formar profissionais no próprio município é uma estratégia fundamental para fixar esses talentos, reduzir as desigualdades regionais e fortalecer o sistema de saúde local”, afirma a deputada.

Desenvolvimento e fortalecimento da saúde regional

Mara destaca que a implantação dos cursos de Farmácia e Enfermagem fortaleceria não apenas a saúde, mas também a economia e o desenvolvimento de Jardim e região. A iniciativa permite, além da formação acadêmica, a realização de projetos de pesquisa, extensão, estágios supervisionados e parcerias entre a universidade e os serviços de saúde locais.

“O acesso à formação superior pública e de qualidade gera impactos diretos na vida das pessoas, movimenta a economia, cria empregos e melhora o atendimento na rede pública e privada de saúde. É um investimento no futuro do nosso povo e na regionalização da saúde”, enfatiza a parlamentar.

A solicitação feita por Mara Caseiro prevê que o Governo do Estado e a UEMS realizem um estudo técnico detalhado, que leve em consideração a infraestrutura existente no campus de Jardim, a demanda por profissionais da saúde, a possibilidade de integração com o hospital local e a viabilidade econômica e acadêmica dos cursos. “Esse é um passo estratégico e responsável, que visa garantir que a implantação dos cursos seja feita de forma planejada, com qualidade e sustentabilidade, atendendo às reais necessidades da população”, conclui Mara Caseiro.