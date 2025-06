Paraíso das Águas: Mara Caseiro pede asfalto na Serra da MS-324-B

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) encaminhou ao governador Eduardo Riedel, ao secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara, e ao diretor-presidente da AGESUL, Mauro Azambuja, pedido para a pavimentação asfáltica da Serra localizada na Rodovia MS-324-B, no município de Paraíso das Águas.

O trecho em questão possui cerca de 2,5 quilômetros de extensão e é considerado estratégico para o desenvolvimento econômico da região. O pedido atende uma demanda apresentada pelo prefeito Ivan da Cruz Pereira, pelo vice-prefeito Roberto Carlos da Silva e por todos os vereadores da Câmara Municipal de Paraíso das Águas.

Demanda urgente e necessária

De acordo com a parlamentar, a Serra da MS-324-B é uma rota essencial para o escoamento da produção agropecuária e acesso a diversas propriedades rurais do município. No entanto, as condições precárias da via, especialmente em períodos de chuva, tornam o trajeto perigoso e dificultam a mobilidade da população.

“O trecho é bastante inclinado e, sem pavimentação, se transforma em um grande risco para motoristas, trabalhadores rurais e, principalmente, para os estudantes que dependem do transporte escolar. Além dos riscos, há também prejuízos constantes aos veículos e obstáculos para o desenvolvimento da economia local”, explica Mara Caseiro.

Desenvolvimento e segurança

A deputada ressalta que a pavimentação da serra representa não apenas mais segurança e conforto para quem utiliza a via, mas também um incentivo direto ao fortalecimento das atividades produtivas no município.

“A melhoria da infraestrutura vai facilitar o transporte de insumos, garantir a circulação de mercadorias e promover maior integração entre as comunidades. Estamos falando de qualidade de vida, de desenvolvimento econômico e social para Paraíso das Águas”, pontua.

Mara Caseiro reforça que se trata de uma demanda legítima, coletiva e urgente, que conta com o respaldo das lideranças locais e da população. “Nosso mandato é comprometido com o desenvolvimento dos municípios. Por isso, seguimos atuando, ouvindo a população e buscando junto ao Governo do Estado as soluções necessárias para melhorar a vida das pessoas”, finaliza a parlamentar.

.