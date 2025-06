Lidio Lopes solicita pavimentação asfáltica da Rodovia MS-465 em Rio Brilhante

Pedido ao Governo do Estado visa asfaltar via crucial para a economia e segurança local.



O deputado estadual Lidio Lopes encaminhou nesta terça-feira (18) uma indicação ao Governador Eduardo Riedel solicitando estudos para a pavimentação asfáltica da Rodovia MS-465, conhecida como Estrada do Suez, no município de Rio Brilhante. O expediente, protocolado no último dia 11 de junho, também foi encaminhado ao Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara, e ao Diretor da AGESUL, Mauro Azambuja Rondon.

A Rodovia MS-465 é uma via de fundamental importância para a infraestrutura viária da região, sendo amplamente utilizada para o escoamento da produção agropecuária, incluindo grãos como soja e milho, cana-de-açúcar e a bovinocultura, atividades essenciais para a economia local.

O asfaltamento da Estrada do Suez é considerado uma medida estratégica que trará múltiplos benefícios. Entre eles, destacam-se a melhoria na trafegabilidade e na segurança viária, com potencial redução de acidentes e garantia de tráfego mesmo em períodos chuvosos, quando a estrada de terra se torna de difícil acesso. A pavimentação também resultará na redução de custos operacionais e logísticos para o setor produtivo, diminuindo o desgaste de veículos e o tempo de transporte.

Além dos ganhos econômicos, a obra proporcionará benefícios sociais significativos, como a melhoria da qualidade de vida para as famílias da zona rural e comunidades próximas, e a garantia de um transporte escolar mais seguro e regular para os estudantes da região.

"Ouvi os moradores e produtores de Rio Brilhante e sei o quanto o asfalto nessa estrada é esperado e necessário. É uma obra que vai além da infraestrutura; é sobre dar dignidade a quem vive na zona rural, garantir que a produção chegue mais rápido e barata, e, principalmente, trazer mais segurança para todos que utilizam a MS-465. É um investimento no futuro de Rio Brilhante e de Mato Grosso do Sul", afirmou o deputado Lidio Lopes.

A pavimentação da MS-465 é uma medida estratégica que se justifica por sua capacidade de integrar-se a outras rodovias estaduais e federais. Isso a torna um eixo alternativo crucial para o escoamento da safra, aliviando o tráfego em rotas já saturadas. Além disso, a via possui relevância estratégica direta para o agronegócio, setor que responde por parcela significativa do PIB do município e do Estado.

Diante da importância econômica e social da Rodovia MS-465 e dos prejuízos causados pela falta de pavimentação, o deputado solicita a inclusão da estrada no plano de obras de infraestrutura rodoviária do Governo do Estado, com a devida prioridade para sua execução.