Deputado Hashioka e presidente Gerson entregam congratulação a IFMS de Nova Andradina

Após a sessão plenária desta quarta-feira, 18, o deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil) e o presidente da Alems, deputado Gerson Claro (Progressistas), entregaram moção de congratulação ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), Campus de Nova Andradina, pela participação na maior feira pré-universitária de ciência do mundo, realizada de 10 a 16 de maio passado, em Columbus, Ohio (EUA).

A honraria foi entregue aos estudantes José Vitor Balasso e Tailaine Gomes Lima, aos professores Grazieli Suszek e Fernando Rodrigues da Conceição, à diretora Débora Cristina Macorini Ocon de Almeida e ao pró-reitor de pesquisas Edvanio Chagas. Eles foram os únicos representantes de Mato Grosso do Sul na delegação brasileira, apresentando um projeto que analisa o solo por meio da luz infravermelha, permitindo identificar fungos que podem atuar como aliados naturais no combate a pragas.

“Além do mérito científico, a conquista evidencia o potencial da educação pública e da pesquisa desenvolvida no interior do estado, reforçando o papel transformador do IFMS no desenvolvimento de jovens talentos. E eu, enquanto prefeito, participei ativamente da implantação do primeiro campus de ensino tecnológico de Mato Grosso do Sul, que fez com que Nova Andradina despontasse como referência de educação profissional, tecnológica e de inovação no Estado”, apontou Hashioka.

Também participaram da entrega os deputados Renato Câmara (MDB), Professor Rinaldo (Podemos) e Antônio Vaz (Republicanos).

Sobre a Feira - A Regeneron International Science and Engineering Fair (ISEF), a maior feira de ciências e engenharia para estudantes pré-universitários do mundo, reúne jovens talentos de cerca de 60 países, incluindo estudantes brasileiros, que apresentam seus projetos de pesquisa. A ISEF 2025 aconteceu de 10 a 16 de maio em Columbus, Ohio, nos Estados Unidos.

A ISEF é um evento de grande importância, onde estudantes brasileiros têm conquistado prêmios e reconhecimento por seus projetos inovadores. A participação na feira é uma oportunidade para os jovens cientistas brasileiros mostrarem seus trabalhos e interagirem com estudantes de outras partes do mundo, trocando experiências e conhecimentos.

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS

