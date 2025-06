Lidio Lopes solicita base do Corpo de Bombeiros no distrito de Nova Itamarati

Indicação ao Governo do Estado visa melhorar segurança e tempo de resposta em Ponta Porã

O deputado estadual Lidio Lopes encaminhou nesta terça-feira (18) uma indicação ao Governador Eduardo Riedel, com cópias para os secretários de Infraestrutura, Guilherme Alcântara, e de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, além do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, Coronel Frederico Reis Pouso Salas. O documento solicita estudos para a instalação de uma Base Avançada do Corpo de Bombeiros (CBMMS) no distrito de Nova Itamarati, em Ponta Porã.

A proposição se fundamenta no crescimento populacional, social e econômico do Distrito de Nova Itamarati, que se tornou um polo regional importante. No entanto, a distância considerável da sede municipal de Ponta Porã compromete a agilidade no atendimento a emergências como incêndios, acidentes e salvamentos, que exigem resposta rápida e especializada.



Segurança para a População

A instalação de uma base avançada do Corpo de Bombeiros no local é vista como essencial para reduzir o tempo de resposta em ocorrências. Além disso, a presença da unidade permitirá intensificar ações preventivas, campanhas educativas e atividades voltadas à proteção da vida, do meio ambiente e do patrimônio.

"Nova Itamarati cresceu muito e a segurança da população precisa acompanhar esse desenvolvimento. Ter uma base dos Bombeiros mais perto significa salvar vidas e garantir que a comunidade se sinta mais segura no dia a dia. É um passo fundamental para a proteção e defesa civil do nosso estado", destacou o deputado Lidio Lopes.

A presença institucional de uma unidade do Corpo de Bombeiros também reforça a integração com outros órgãos de segurança pública e auxilia na gestão de riscos e desastres na região.

Com a indicação, o deputado busca mobilizar o Governo do Estado para que sejam realizados os estudos necessários e, futuramente, concretizar a instalação da base, configurando um avanço significativo na política pública de proteção à população de Ponta Porã e região.