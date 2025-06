Prefeitura realiza primeiro sorteio do IPTU Dá Prêmios 2025 e contempla oito contribuintes

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz) realizou na manhã desta quarta-feira (18) o primeiro sorteio do programa IPTU Dá Prêmios 2025, contemplando 8 contribuintes com 1 automóvel 0 km; 1 motocicleta 0 km; 3 televisores e 3 aparelhos de ar-condicionado. A solenidade foi realizada na Central de Atendimento ao Cidadão William Maksoud Filho (CAC).

O concurso tem como objetivo incentivar o pagamento regular do IPTU e a quitação de débitos tributários. Podem participar pessoas físicas ou jurídicas que possuam o cupom relacionado à inscrição imobiliária predial ou territorial, desde que estejam em dia com suas obrigações junto à Prefeitura.

“Pensando nisso, a Prefeitura realiza até o dia 11 de julho o Refis, possibilitando a todos que possam regularizar seus débitos, tanto pessoalmente, aqui na Central de Atendimento ao Cidadão, quanto de forma remota, por meio do WhatsApp. Através dos números oficiais, de forma rápida e segura, a pessoa pode receber a guia de pagamento com parcelamento como considerar melhor ou à vista com até 80% de descontas em juros e multas”, ressaltou a secretária Municipal da Fazenda, Márcia Helena Hokama.

Ao longo do ano serão realizados três sorteios, o próximo acontece no dia 20 de agosto e o 3º e último sorteio no 22 de outubro. Serão distribuídos oito prêmios em cada sorteio, totalizando três automóveis 0 km, três motocicletas 0 km, nove televisores e nove aparelhos de ar-condicionado. Para concorrer, é necessário preencher corretamente o cupom fornecido junto à conta do IPTU e depositá-lo nas urnas disponíveis na Central de Atendimento ao Cidadão (CAC) ou outros locais indicados pela organização.

Os cupons devem ser preenchidos com dados como nome, CPF ou CNPJ, RG, endereço, bairro e telefone. É importante que o preenchimento seja legível e sem rasuras, pois cupons adulterados ou incompletos serão invalidados. Após o sorteio, os dados dos contemplados serão auditados pela Prefeitura, garantindo a lisura do processo.

O prazo para entrega dos prêmios aos participantes sorteados será de, no máximo, 90 (noventa) dias após a realização do sorteio.

Confira a lista dos contemplados no primeiro sorteio:



Ares-condicionados:

Cecílio Idalgo

Edite Alves de Oliveira

Fátima Aparecida Moura

Aparelhos televisores LED Smart:

Ennes Zortéa

Mateus Santos dos Anjos

Catharina Fraiha Novaes Comparini

Motocicleta 0km

Vanderlin Rodrigues Costa Filho

Automóvel 0km

Luciene Estevão de Andrade



Refis – Atendimento presencial e remoto

Uma das novidades deste ano é a ampliação dos canais digitais de atendimento. Os contribuintes podem consultar seus débitos e realizar simulações de negociação diretamente pelo WhatsApp, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, pelos números (67) 4042-1320 e (67) 98471-0487.

O site oficial do Refis 2025 — refis.campogrande.ms.gov.br — também está disponível para emissão da Guia DAM (Documento de Arrecadação Municipal), consulta de pendências e formalização de acordos.

Em sintonia com práticas sustentáveis e digitais, a Prefeitura de Campo Grande deixa de emitir carnês físicos para inadimplentes. A medida visa reduzir o uso de papel, promover economia aos cofres públicos e fortalecer uma administração mais moderna, ágil e ambientalmente responsável.

Para quem preferir o atendimento presencial, a Central de Atendimento ao Cidadão (CAC), localizada na Rua Marechal Cândido Mariano Rondon, nº 2.655, funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, sem intervalo para almoço.

Os pagamentos dos acordos podem ser realizados nos bancos conveniados — Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Sicredi, Sicoob, Santander — e também em casas lotéricas.







#PraTodosVerem: Na capa da matéria há uma foto que mostra um automóvel Renault Kwid 0km, uma motocicleta 150cc 0km, e quatro caixas de papelão, contendo dois televisores smart e um aparelho de ar-condicionado (condensadora e evaporadora em caixas separadas), posicionados em frente à Central de Atendimento ao Cidadão (CAC) William Maksoud Filho.