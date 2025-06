Caravina participa de agenda do MS Ativo e garante investimentos para Anaurilândia

O deputado estadual Caravina esteve presente nesta quarta-feira (18) em mais uma agenda do programa MS Ativo Municipalismo. O encontro contou com a participação do prefeito de Anaurilândia, Rafael Gusmão Hamamoto, dos vereadores do município e demais autoridades locais, com o objetivo de alinhar novas demandas e prioridades para o desenvolvimento da cidade.

Durante a reunião, foram discutidos projetos que vão garantir mais infraestrutura, segurança e qualidade de vida para a população. Entre os investimentos previstos está a construção da rotatória de acesso à Cocamar, além de obras de pavimentação e drenagem nos bairros Residencial Grisolia, Residencial Paião, Jardim das Acácias e outros pontos estratégicos da cidade.

Caravina ressaltou a importância do diálogo constante entre o Governo do Estado e as lideranças municipais para viabilizar esses investimentos. “Esse trabalho conjunto é essencial para que as obras cheguem de forma eficiente e melhorem a vida da população de Anaurilândia. Seguimos firmes na defesa dos interesses dos municípios sul-mato-grossenses”, afirmou o deputado.

O programa MS Ativo Municipalismo tem como foco ouvir os gestores locais, identificar as reais necessidades de cada município e direcionar os investimentos estaduais de maneira planejada, garantindo a efetiva melhoria das cidades do interior.

Para Anaurilândia, as obras representam um avanço importante na infraestrutura urbana, facilitando o acesso, melhorando o tráfego de veículos e proporcionando mais segurança e conforto para os moradores.