Deputado Zé Teixeira reivindica melhorias na infraestrutura de Dourados

O deputado estadual Zé Teixeira, 2º vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, apresentou uma série de reivindicações em benefício de Dourados durante as sessões parlamentares desta semana. Entre os pedidos, destacam-se ações nas áreas de iluminação pública, pavimentação asfáltica e transporte escolar para a população do segundo maior município do Estado.

Uma das solicitações do parlamentar ao Governo do Estado é a instalação de iluminação na rotatória da MS-156, que dá acesso aos bairros Jardim Guaicurus, Vivendas dos Ipês, Jardim Esplanada, Dioclécio Artuzi, Jardim Ibirapuera, Harrissom de Figueiredo e Green Ville.

“A instalação de iluminação pública nesse trecho é essencial para garantir visibilidade adequada a motoristas e pedestres, contribuindo para a redução de acidentes e promovendo mais segurança e tranquilidade à população que transita pela região”, justificou o deputado. O pedido foi apresentado por Zé Teixeira após reivindicação da vereadora Liandra da Saúde, presidente da Câmara Municipal de Dourados.

O parlamentar também indicou a necessidade de obras de drenagem e pavimentação asfáltica em trecho da Rua Mato Grosso, no bairro Jardim Água Boa. “Apesar de grande parte da região já contar com asfalto, o trecho final da via permanece sem o benefício, gerando transtornos como poeira na seca, lama em dias de chuva e descarte irregular de resíduos”, explicou.

Por fim, Zé Teixeira solicitou a disponibilização de um ônibus escolar para atender estudantes dos bairros Guaicurus, Esplanada, Vivendas dos Ipês, Jardim Buritis e Chácaras Abaetês. Segundo o vereador Pedro Pepa, o transporte atenderia prioritariamente alunos do 6º ao 9º ano da Escola Estadual Maria da Glória Muzzi Ferreira.

"Atualmente, os estudantes fazem uso do transporte coletivo urbano para se deslocarem à escola, sendo que, do ponto de desembarque até a instituição de ensino, percorrem mais de quatro quilômetros a pé, ida e volta. Essa situação prejudica o rendimento escolar, compromete a frequência e coloca em risco a segurança dos alunos", argumentou.