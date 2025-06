Feriado é oportunidade para regularizar débitos com o município pelo portal do Refis 2025

Aproveitando o feriado de Corpus Christi (quinta-feira/19), muitos contribuintes podem encontrar tempo para colocar a vida financeira em dia sem sair de casa. A Prefeitura de Campo Grande lembra que o Refis 2025 está em vigor e a adesão pode ser feita totalmente pelos canais digitais, com descontos que chegam a 80% sobre juros e multas.

A negociação pode ser feita de forma prática pelo portal refis.campogrande.ms.gov.br , que está disponível 24 horas por dia, inclusive durante o feriado.

A medida é parte do compromisso da atual gestão com a modernização dos serviços públicos e a adoção de práticas sustentáveis, que eliminam a necessidade de emissão de carnês físicos e permitem uma experiência mais ágil e ecológica para o cidadão.

Condições especiais até 11 de julho

O prazo para adesão ao Refis vai até o dia 11 de julho, com possibilidade de negociação de débitos tributários e não tributários, ajuizados ou não, como IPTU e ISS. A exceção são infrações de trânsito e casos específicos previstos na legislação.

As condições variam conforme o tipo e valor da dívida, com opções de pagamento à vista ou parcelado. Confira:

Débitos imobiliários (IPTU)

À vista: 80% de desconto sobre juros e multas.

Parcelado: 60% de desconto, entrada mínima de 5% e até 18 parcelas.

Débitos econômicos (ISS)

À vista: 80% de desconto.

Parcelado: 60% de desconto, com parcelas mínimas a partir de R$ 100, conforme número de parcelas (máximo de 60).

Parcelamentos anteriores

Descontos de 10% a 30% sobre o valor consolidado, conforme a forma de pagamento.

Também é possível regularizar apenas parcelas vencidas, com abatimento de 25%.

Transação Excepcional

Para débitos acima de R$ 150 mil, com condições diferenciadas e até 120 parcelas, mediante análise e formalização específica.

Atendimento digital e presencial

A prefeitura disponibiliza ainda o atendimento pelo WhatsApp, pelos números (67) 4042-1320 e (67) 98471-0487, disponível de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

Quem preferir atendimento presencial, a Prefeitura mantém a Central de Atendimento ao Cidadão (CAC), na Rua Marechal Cândido Mariano Rondon, nº 2.655, com funcionamento das 8h às 16h, sem intervalo para almoço.

Os pagamentos podem ser realizados nas principais instituições bancárias conveniadas (Caixa Econômica, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Sicredi, Sicoob, Santander) e em casas lotéricas.

Modernização e responsabilidade ambiental

Ao priorizar os meios digitais, a Prefeitura de Campo Grande reforça seu compromisso com a eficiência administrativa, a inovação e a responsabilidade ambiental, evitando o uso de papel e otimizando recursos públicos.

“Nosso objetivo é facilitar a vida do cidadão, com tecnologia e responsabilidade. A adesão digital ao Refis é uma forma de garantir acesso rápido, seguro e sustentável à regularização de débitos com o município”, destaca a secretaria municipal de Finanças e Planejamento, Marcia Hokama.

O momento é ideal para aproveitar o feriado e resolver pendências com facilidade. Acesse refis.campogrande.ms.gov.br e confira suas condições.