Polícia Civil cumpre mandado de prisão de autor de violência doméstica em Ribas do Rio Pardo

De posse do mandado expedido pela Justiça, os policiais civis realizaram diligências e localizaram o autor no Bairro Estoril, onde foi efetuada sua prisão.

Na manhã desta quarta-feira, 18, a Polícia Civil, por meio da Seção de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Ribas do Rio Pardo, cumpriu mandado de prisão preventiva em desfavor de K.W.R.S., de 26 anos, pelo crime de violência doméstica.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.