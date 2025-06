Governo de MS vai pavimentar bairros e fazer nova rotatória em Anaurilândia

Para melhor a qualidade de vida dos moradores de Anaurilândia, o governador Eduardo Riedel se reuniu com lideranças da cidade e definiu as obras que serão prioridades do Estado para este ano. Entre elas está a pavimentação de ruas dos bairros Jardim das Acácias, Residencial Grisólia e Residencial Paião. No pacote ainda foi incluído a implantação da rotatória da Cocamar.

“Foram apresentados projetos importantes para cidade. Todos vão entrar no nosso planejamento a longo prazo. Neste momento definimos a pavimentação de ruas de três bairros e a obra da rotatória, que contribui para o setor industrial da cidade, gerando empregos e renda”, afirmou o governador.

Riedel destacou que um dos objetivos do Governo é ajudar as cidades a pavimentar as ruas e assim melhorar as condições de vida dos moradores. “Levar asfalto e drenagem é nossa prioridade, pois interfere diretamente na vida das pessoas. Estamos agora em um novo ciclo de gestão municipal, sendo o momento ideal para avaliar os projetos e definir as novas obras, ouvindo quem conhece a cidade”.

O prefeito Rafael Gusmão Hamamoto agradeceu o apoio do Estado e a parceira para realização das novas obras. “Temos que agradecer a oportunidade de estar aqui para definir novos investimentos. Fiz questão de sentar com os vereadores para fecharmos cada demanda, antes de trazer para reunião. As novas obras vão trazer benefícios à população”.

Ficou definido ao final da reunião a pavimentação e drenagem de ruas dos bairros Jardim das Acácias, Residencial Grisólia e Residencial Paião, este último também terá recapeamento de algumas vias públicas.

Já a implantação da rotatória da Cocamar vai contar com pavimentação, recapeamento, drenagem e bacia de contenção. Durante a reunião ainda foi assinado contrato para realização de pavimentação em diversos bairros, em obras que já estavam previstas para serem realizadas pelo Estado.

Também participaram da reunião os deputados federais Geraldo Resende, Beto Pereira e Dagoberto Nogueira, além dos (deputados) estaduais Pedro Caravina, Gerson Claro, Londres Machado, Roberto Hashioka, Junior Mochi, Renato Câmara e do secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha.

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Álvaro Rezende