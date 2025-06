Encontro Estadual consolida importância das Escolas do Legislativo para democracia

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS

O 1º Encontro das Escolas do Legislativo e de Contas do Estado, marcado para 27 de junho, ganha ainda mais relevância, após a deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) apresentar Moção de Aplauso às Câmaras Municipais que já implementaram suas Escolas do Legislativo. O evento, que reunirá vereadores e servidores em Campo Grande, representa um marco histórico para a educação legislativa em Mato Grosso do Sul.

“As Escolas do Legislativo vêm se consolidando como instrumentos estratégicos para o aprimoramento técnico e institucional de vereadores e servidores, promovendo o fortalecimento da atividade legislativa e a melhoria da gestão administrativa”, destacou a parlamentar, atual presidente da Escola do Legislativo Ramez Tebet, durante a apresentação da moção no plenário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS).

A iniciativa reconhece o trabalho desenvolvido pelos legislativos de Campo Grande, Dourados, Nova Andradina, Rio Verde de Mato Grosso e Três Lagoas, que serão homenageadas durante o encontro. “Estas instituições têm contribuído significativamente para a transparência no exercício do mandato parlamentar e o estímulo à participação cidadã nos processos democráticos, valores fundamentais para o fortalecimento da nossa democracia”, complementou Mara.

O encontro contará com palestras de Roberto Lamari, presidente da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas (ABEL), e Marlene Figueira, diretora de honra da Escola do Legislativo Ramez Tebet e secretária de Recursos Humanos da ALEMS. Eles abordarão temas essenciais para a criação, manutenção e desenvolvimento de projetos educacionais no âmbito legislativo.

Veja abaixo a programação do encontro, que acontecerá na Câmara Municipal de Campo Grande.

8h – Credenciamento

8h30 – Abertura – Participação do Coral da Assembleais Legislativa

8h45 – Mesa de Autoridades

9h45 - Rodrigo Terra – Apresentação da nova lei da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Campo Grande

10h - Deputada Estadual Mara Caseiro

Ações e avanços

Homenagens

10h20 - Palestra com Roberto Lamari

Como fundar uma Escola do Legislativo e qual sua função como “Escolas de Governo”

Palestra com Marlene Figueira – 1ª Diretora da Escola do Legislativo do MS

A importância das Escolas do Legislativo para os servidores públicos e a formação da cidadania

11h30 - Debate