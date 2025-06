Jayme Campos defende desenvolvimento sustentável com turismo rural

Ele apontou que, enquanto os Estados Unidos têm 331 milhões de habitantes e 435 deputados federais, o Brasil, com 213 milhões de habitantes, já conta com 513 parlamentares na Câmara.

— Não adianta virem me aliciar. Não vou votar a favor disso. O Brasil está praticamente falido. Criar mais vagas é um escárnio com o povo brasileiro — declarou.

O senador também se posicionou contra a proposta de aumento no número de deputados federais, que está em discussão no Senado ( PLP 177/2023 ).

O senador defendeu uma atuação firme do Congresso Nacional e dos órgãos de controle, com apuração célere e punições exemplares aos envolvidos.

Jayme Campos também manifestou apoio à instalação da CPMI do INSS, cujo requerimento de criação foi lido na sessão do Congresso de terça-feira (17). O colegiado deve apurar fraudes em benefícios previdenciários. Ele criticou duramente os responsáveis pelas irregularidades.

CPMI do INSS

Para o senador, é necessário garantir que os recursos cheguem de fato aos pequenos produtores, cooperativas e empreendedores locais, como forma de alavancar a infraestrutura e as rotas do turismo rural.

— Quando um cidadão humilde tenta comprar um pequeno trator de R$ 300 mil, morre no meio do caminho. Mas para grandes projetos, há financiamento de R$ 100 milhões, R$ 200 milhões, até R$ 300 milhões — disse.

Jayme Campos também falou sobre a atual distribuição dos recursos do Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO), que, segundo ele, tem beneficiado majoritariamente grandes empresários, em detrimento da agricultura familiar.

Segundo o senador, o Brasil tem todas as condições de transformar o vasto território rural em um polo turístico de relevância internacional, a exemplo de países como França, Itália e Espanha. Ele destacou o potencial de Mato Grosso, onde se encontram três importantes biomas: Pantanal, Cerrado e Amazônia.

O senador Jayme Campos (União-MT) defendeu o turismo rural como alternativa estratégica para diversificação econômica e desenvolvimento sustentável, durante pronunciamento nesta quarta-feira (18) no Plenário.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.