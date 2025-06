Polícia Civil prende duas pessoas por posse de arma de fogo após cumprimento de mandados de busca e apreensão

Policiais civis do GARRAS deram cumprimento, na manhã desta quarta-feira (18), a dois mandados de busca e apreensão em endereços localizados no Bairro Jardim Colibri. Os mandados foram expedidos após apuração da prática do crime de furto qualificado pelo arrombamento de residências na região do Bairro Autonomista. Após investigação, foram identificados dois suspeitos que poderiam ter receptados os objetos furtados, sendo eles A.D.B (39) e L.E.D.B. (31).

L.E.D.B. encontrava-se evadido do sistema penal, com mandado de prisão de recaptura em aberto.

Com base nas informações apuradas, foi representada pela medida cautelar de busca e apreensão nas residências dos investigados. Durante as diligências, foram localizadas armas de fogo na posse dos investigados, razão pela foram presos em flagrante.

Na residência do L.E.D.B. foram apreendidos uma arma de fogo, do tipo revolver, municiado com seis munições calibre .38, e substâncias entorpecentes do tipo maconha, a qual, conforme informado pelo autor, é para o consumo pessoal.

Já na residência do A.D.B foi apreendida uma arma de fogo, do tipo pistola, marca SAASILMAZ, origem Turca, calibre 9mm, municiada e mais um carregador, da mesma arma, municiado com munições 9mm.

Diante dos fatos, os autores receberam voz de prisão em flagrante e conduzidos ao GARRAS para os procedimentos de praxe.

Em razão dos fatos, foi lavrado o respectivo Auto de Prisão em Flagrante (APF) pela prática dos crimes de posse de arma de fogo de uso permitido e uso restrito. Os autores permanecem custodiados à disposição da Justiça.