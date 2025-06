Veneziano registra apoio do Executivo na recuperação do Rio Grande do Sul

Em discurso no Plenário nesta quarta-feira (18), o senador Veneziano Vital do Rego (MDB-PB) destacou o apoio do governo federal em favor de estados que sofrem com as mudanças do clima, a exemplo do Rio Grande do Sul. Ele disse ser importante os parlamentares e a sociedade cobrarem o Poder Executivo, mas considerou necessário registrar que o governo tem destinado recursos para recuperar a região e ajudar os produtores rurais.

— Não podemos desconhecer que o governo federal, que o presidente Lula, com sua sensibilidade, se houve presente. Se ainda há de se queixar, se ainda há de se reivindicar, o façamos, mas sem jamais olvidarmos da presença do presidente Lula, fisicamente e não apenas fisicamente, mas com toda a sua estrutura administrativa e com recursos valiosos e vultosos — frisou o parlamentar paraibano.

Veneziano também destacou o andamento das obras de transposição do Rio São Francisco que, no total, beneficiam cerca de 12 milhões de pessoas da Paraíba, de Pernambuco, do Ceará e do Rio Grande do Norte.

— Ficamos muito felizes com mais um trecho, depois do Eixo Leste, do Eixo Norte. Agora, nessa semana próxima passada, com a presença do ministro [da Integração e do Desenvolvimento Regional], Waldez Góes, também mais uma vez em território paraibano, entregou-se a adutora do Pajeú, trecho da adutora do Pajeú, que beneficia alguns dos nossos municípios e também municípios do estado de Pernambuco. Então, é o nosso agradecimento, é o nosso reconhecimento a um governo que se faz presente em todas as regiões.