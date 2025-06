Campo Grande se consolida como destino-chave para birdwatching com Festival Cine Aves

Campo Grande se destaca cada vez mais como um dos principais destinos de birdwatching no Brasil. A cidade integra o Roteiro para o Turismo de Observação de Aves da Rota Bioceânica, que abrange Brasil, Paraguai, Argentina e Chile, reforçando sua importância estratégica no cenário internacional. Nesta quarta-feira (18), aconteceu a 4ª edição do Festival Cine Aves, no Bioparque Pantanal. A programação começou às 6h30, com a saída do ônibus do City Tour da Praça do Rádio Clube, que levou os participantes para uma “passarinhada” na passarela do Bioparque e às 8h foi realizada a abertura oficial do evento.

Um dos destaques foi a palestra “As incríveis Aves de Rapina do Brasil” do ornitólogo, mestre em Zoologia e especialista em ecologia e conservação de aves de rapina neotropicais, Willian Menq, que também apresentou seu livro Aves de Rapina do Brasil: todas as espécies. “Este é um livro de divulgação sobre as aves de rapina do Brasil, que são as águias, os gaviões, os falcões, as corujas, os urubus. Em uma linguagem acessível, ricamente ilustrado, com todas as espécies do país, este é um livro para todas as pessoas interessadas nesse grupo de aves que chama muito a atenção das pessoas, por serem aves predadoras, imponentes”.

Menq também contou sua experiência de quando morou em Campo Grande: “Morei seis anos aqui, gosto muito da cidade e falando de aves de rapina, para mim Campo Grande é uma das capitais das aves de rapina do Brasil. As aves de rapina que existem em Campo Grande é de dar inveja a muitas capitais do país. Porque aqui nós temos várias espécies de águias, falcões e gaviões, corujas raras, além de toda a diversidade de aves que vivem no perímetro urbano da cidade por conta das áreas verdes como o Parque das Nações Indígenas e o Parque Matas Segredo. Aqui é uma cidade muito interessante quando o assunto é aves, um verdadeiro roteiro turístico. Conheço muitas pessoas que vêm a Campo Grande só para observar as aves na área urbana, por causa dessa riqueza de espécies nos parques”.

Na sequência, foram anunciados os curtas-metragens vencedores desta edição, com exibição dos filmes premiados e entrega de menções honrosas.

A diretora do Instituto Mamede de Pesquisa Ambiental e Ecoturismo, Maristela Benites, destacou a importância do evento. “Hoje é um grande dia de celebração, porque é o momento da gente falar de arte, cultura, linguagem cinematográfica a partir das aves e das aves livres. Então isso é muito importante de mostrar a relevância que têm a biodiversidade para os vários temas, para as várias questões da sociedade. Assim, falar de cultura aliada à biodiversidade, aliada às aves livres é um grande passo que a gente dá, não só como seres humanos, mas também enquanto sociedade, enquanto políticas públicas, enquanto uma cidade, um Estado que abraça realmente a biodiversidade. Um país que queira construir sustentabilidade preciso observar e valorizar a biodiversidade”.

Dentre as muitas crianças participantes do evento, Ana Lara Berrocal Klingbeil, de oito anos, contou que desde os quatro anos passou assistir o canal do YouTube do ornitólogo Willian Menq, e quando soube que ele estaria em Campo Grande pediu para a mãe trazê-la ao evento. Tímida, ela ficou emocionada quando encontrou Menq, que em todos os momentos estava cercado de crianças. “Aprendi sobre pássaros com ele e me senti feliz. Meu pássaro preferido é o bem-te-vi e a coruja buraqueira que é uma ave de rapina”.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

O evento é promovido pelo Instituto Mamede e pela Sonhares Filmes, com recursos da Lei Paulo Gustavo, e conta com o apoio de parceiros como a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (SEMADES); a Secretaria Executiva de Cultura; a Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (SETESC) ; o Bioparque Pantanal; o Ministério da Cultura; a Fundação de Cultura de MS; o Instituto Arara Azul; o Instituto Tamanduá; o ICAS; a Cunhataí Guyra – Mulheres Observadoras de Aves do MS; o Vem Passarinhar MS; e clubes de observação de aves do MS.

Capital do turismo de observação de aves

Campo Grande é reconhecida como a capital do turismo de observação de aves. Essa designação foi oficializada por meio da Lei Municipal n° 7.023, que reconhece o município como um destino importante para a prática do birdwatching. A cidade se destaca pela grande diversidade de aves, com mais de 400 espécies catalogadas e pela promoção de eventos e atividades relacionadas à observação de aves. No dia 28 de abril é celebrado o Dia Municipal de Observação de Aves, a data foi incluída no Calendário Oficial de Eventos do Município de Campo Grande.

#ParaTodosVerem A imagem de capa mostra os observadores no City tour e a foto interna mostra Menq e Ana Lara.