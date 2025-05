Forças de Segurança realizam apreensão de grande quantidade de drogas em Costa Rica

Após troca de informações, entre Batalhão de Polícia Militar Rodoviária da PMMS (Base Operacional de Chapadão do Sul e equipe TOR), policiais militares da 4ª CIPM (2º pelotão de Costa Rica), Polícia Civil de Costa Rica e equipe do Comando de Operações de Divisas (COD) da PM de Goiás, as equipes efetuaram a prisão de um traficante e grande quantidade de entorpecentes, na madrugada deste sábado (3).

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS A operação policial integrada, após troca de informações, realizada próximo a cidade de Costa Rica resultou na abordagem a um veículo de passeio, que regressava de viagem da fronteira entre Brasil/Paraguai, trafegando com destino ao Estado de Mato Grosso.

Durante busca veicular especializada, as equipes policiais lograram êxito em localizar cerca de 274 Kg de maconha, no interior do veículo, divididos em 309 tabletes.

O condutor de 28 anos de idade, natural do estado de Rondônia, foi identificado como responsável pelo transporte ilegal da droga apreendida.

O preso em flagrante, foi encaminhado juntamente com o veículo utilizado, e toda droga ilegal apreendida, à Delegacia de Polícia Civil de Costa Rica onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante pelo crime de tráfico interestadual de drogas.