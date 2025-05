Polícia Civil prende suspeito em flagrante pelo crime de homicídio tentado em Coxim

Na manhã de sexta-feira (3), a Delegacia de Polícia Civil de Coxim foi informada acerca de uma ocorrência de tentativa de homicídio nas imediações da Conveniência do Cosmo, no Bairro Santa Maria.

A.R.X., de 39 anos, teria atingido a vítima, de 34 anos, com uma facada na região do abdômen, após uma discussão. Ela foi ouvida ainda no Hospital Regional, onde passou por cirurgia e confirmou a autoria dos fatos.

Foram realizadas diligências pelo Setor de Investigações que localizaram o suspeito, tendo efetuado sua prisão em flagrante já no início da noite, após perseguição.

Ele foi autuado em flagrante por homicídio tentado e aguarda decisão judicial acerca da manutenção de sua prisão.