Plínio Valério cobra CPI do INSS e critica ICMBio

O senador Plínio Valério (PSDB-AM) manifestou nesta quarta-feira (7) seu apoio à instalação de uma comissão parlamentar mista de inquérito (CPMI) para investigar fraudes no INSS. Ele cobrou punição aos responsáveis pelos descontos ilegais em benefícios previdenciários, que, em sua avaliação, atingem o segmento mais vulnerável da população.

— Assinei a CPMI, assinarei mais mil CPMIs ou CPIs que objetivem punir esses ladrões. De todos os escândalos que o país se acostumou a assistir, este deveria assustar, sim. Não há uma casa neste país que não tenha um idoso, um aposentado ou prestes a aposentar que contava com essa aposentadoria.

ICMBio

Plínio também citou a mobilização de moradores de Riacho dos Machados, no norte de Minas Gerais, contra a instalação de uma unidade de conservação que ocupará grande parte da área do município. Para o senador, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) tenta demarcar uma reserva de desenvolvimento sustentável na região sem que a população local seja devidamente ouvida.

— Tudo que vier do ICMBio, desconfie. Nada é bom para nós. Só é bom para estrangeiros.

O parlamentar destacou o "exemplo invejável" dos mais de dois mil moradores que impediram a realização de audiência pública sobre a demarcação da reserva. Segundo ele, a audiência serviria somente para ratificar um acordo prévio entre o ICMBio e organizações não-governamentais envolvidas no processo. Plínio alertou que essa prática do ICMBio é "recorrente" no Amazonas e "se espalha" por outros estados.