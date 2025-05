Sejuv abre inscrições para curso gratuito de Departamento Pessoal com certificação de 40 horas

As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas pelo link https://sejuvcg.campogrande.ms.gov.br/home

A iniciativa integra o programa de qualificação profissional da SEJUV, que busca ampliar as oportunidades de inserção de jovens no mercado de trabalho, oferecendo capacitações práticas e acessíveis.

Com vagas limitadas, o curso oferece certificado de 40 horas e tem como objetivo qualificar jovens para atuar em uma das áreas mais demandadas do setor administrativo, abordando temas como rotinas trabalhistas, folha de pagamento, encargos sociais e legislação trabalhista.

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv), está com inscrições abertas para o curso gratuito de Departamento Pessoal, voltado a jovens a partir de 15 anos. A capacitação acontecerá entre os dias 12 a 23 de maio , das 18h30 às 21h30, na sede da SEJUV, localizada na R. 25 de Dezembro, 924 – Edifício Marrakech, 3º andar.

