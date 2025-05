Investigação da Polícia Civil resulta em condenação de 70 anos por crimes sexuais, em Paranaíba

Os genitores das 4 irmãs do suspeito também foram condenados à pena de 14 anos de reclusão por terem conhecimento dos delitos e não terem denunciado ao Sistema de Justiça.

Durante a investigação, conduzida com rigor técnico e observância dos protocolos de proteção à vítima, foram colhidas provas testemunhais, realizados depoimentos especiais e juntado laudos periciais robustos, além da solicitação da prisão preventiva do investigado, visando interromper o ciclo de violência e garantir a ordem pública.

A sentença condenatória foi proferida no último dia 29 de abril e reconheceu a prática de crimes de estupro e estupro de vulnerável, incluindo episódios ocorridos de forma reiterada pelo interstício de 8 anos.

A Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Paranaíba obteve mais um importante resultado na repressão qualificada aos crimes sexuais. Após investigação minuciosa conduzida pela equipe, o autor de diversos abusos cometidos contra vítimas em situação de especial vulnerabilidade (quatro irmãs do autor e uma filha de sua madrasta) foi condenado pelo Poder Judiciário à pena de 70 anos de reclusão, em regime inicial fechado, sem concessão de benefícios.

