Sorrisos que transformam: Prefeitura realiza ‘Dia D’ do programa Mais Saúde Bucal nas Escolas em 11 unidades da Reme

O Dia D do Mais Saúde Bucal no PSE é mais que uma ação pontual — é um investimento em bem-estar, cidadania e dignidade para centenas de estudantes da rede pública de Campo Grande.

A parceria entre SEMED e SESAU fortalece o compromisso da gestão municipal com políticas públicas que coloquem a saúde e a educação como pilares do desenvolvimento social.

A Iniciativa reforça a importância da articulação entre a escola e a atenção primária à saúde como base do Programa Saúde na Escola, reconhecendo o ambiente escolar como um espaço privilegiado para a promoção de hábitos saudáveis desde cedo.

“Essa é uma ação que cuida do presente e do futuro. Quando ensinamos nossas crianças a cuidar da saúde bucal, estamos cuidando da autoestima, da qualidade de vida e também da aprendizagem. Um sorriso saudável favorece o bem-estar e a inclusão “, afirma a secretária municipal de Saúde, Rosana Leite.

Entre as atividades previstas estão escovação supervisionada, aplicação tópica de flúor, rodas de conversa sobre higiene bucal e orientações sobre alimentação saudável, sempre com foco na formação de hábitos que impactem positivamente a vida das crianças dentro e fora da sala de aula.

A Iniciativa integra o Programa Saúde na Escola (PSE) e tem como objetivo promover ações de educação, prevenção e cuidado com a saúde bucal de crianças em idade escolar. A ação é conduzida pelas equipes da Atenção Primária à Saúde, compostas por cirurgiões-dentistas e auxiliares capacitados, que estarão nas escolas levando informação e cuidado de forma prática, acessível e lúdica.

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) e da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), realiza o Dia D do Programa Mais Saúde Bucal nas Escolas, uma ação do Ministério da Saúde que será realizada nesta quinta-feira (8), simultaneamente em 11 escolas da Rede Municipal de Ensino (Reme), durante o período matutino.

