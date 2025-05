Caravina solicita reforço policial para Inocência após crescimento populacional

Nesta quarta-feira (07), o deputado estadual Caravina apresentou indicação à Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul solicitando o envio de efetivo adicional de policiais civis e militares para o município de Inocência. A solicitação atende a um cenário emergencial: a cidade, que até pouco tempo contava com cerca de 8.400 habitantes, está vivenciando um crescimento populacional acelerado devido à construção da nova fábrica de celulose da empresa Arauco.

De acordo com estimativas, a população atual de Inocência já chega a 13 mil pessoas, com previsão de atingir até 32 mil durante o pico das obras. Esse aumento expressivo vem gerando uma série de desafios para o município, especialmente no campo da segurança pública.

Caravina destacou que a chegada de milhares de trabalhadores vindos de outras regiões elevou a demanda por policiamento, tornando urgente a ampliação do efetivo para garantir a ordem e a tranquilidade dos moradores.

A solicitação também atende a uma demanda encaminhada ao gabinete pelo vereador Drauton Batista de Souza, que tem acompanhado de perto os impactos da obra no cotidiano da cidade. O deputado reforçou seu compromisso com o desenvolvimento ordenado de Inocência e cobrou a atuação do Estado frente aos novos desafios impostos pela instalação do empreendimento industrial, considerado o maior investimento do mundo feito de uma só vez no setor.

Com a instalação da unidade da Arauco, Inocência desponta como novo polo do setor florestal no Brasil, mas o sucesso do projeto exige também investimentos em infraestrutura e serviços essenciais, como segurança pública, para garantir qualidade de vida à população.