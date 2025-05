Foragido condenado a 33 anos de prisão é preso em Coronel Sapucaia por roubo e uso de documento falso

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Coronel Sapucaia, prendeu na data de ontem (6), o homem de 34 anos identificado como B.H.R., pelos crimes de roubo e uso de documento falso. Após diligências investigativas, a equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG) conseguiu localizar o suspeito, que é apontado como autor de um roubo ocorrido em 29 de abril deste ano no município. Na ocasião, a vítima, J.M.M.F., de 67 anos, teve seu celular, carteira e cartões de crédito roubados, sendo inclusive jogada ao chão durante a ação criminosa.

Durante as investigações, foram obtidas imagens que mostram a ação do suspeito e de um comparsa, já identificado pelas autoridades. A equipe policial abordou o suspeito, que se apresentou inicialmente com uma identidade falsa do Estado de Rondônia, local de nascimento dele. Após troca de informações e buscas nos sistemas policiais, foi possível localizar a verdadeira identidade do indivíduo, além de descobrir que ele forneceu outros nomes falsos antes de revelar sua identidade real.

Verificou-se que o suspeito era foragido do Estado de Rondônia, possuindo um mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais de Porto Velho/RO, com condenação de 33 anos e 8 meses em regime fechado pelos crimes de homicídio, roubo e porte ilegal de arma de fogo.

Após a abordagem, o suspeito foi conduzido ao Hospital Municipal para realização de exame de corpo de delito. Em seguida, foi encaminhado à Delegacia de Coronel Sapucaia para os procedimentos de praxe. A polícia continua as investigações para localizar o comparsa e esclarecer completamente o caso.