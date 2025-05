Polícia Civil prende foragido da justiça do Acre, na área rural de Dois Irmãos do Buriti

A Polícia Civil, através da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), durante o mês de maio, participa da Operação Caminhos Seguros 2025, coordenada pelo Ministério da Justiça, com foco no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes.

Na manhã dessa quarta-feira (7), um homem de 33 anos foi preso por policiais da DEPCA, em cooperação com a Polícia Civil do Acre. Após efetuaram diligências, os policiais o localizaram em um canteiro de obras, às margens da rodovia MS 347, cerca de 40 quilômetros de Dois Irmãos do Buriti.

Suspeito de abusar sexualmente de suas duas sobrinhas (crianças), na cidade de Tarauacá – AC, o homem tinha contra si um Mandado de Prisão Preventiva expedido naquela Comarca e vinha sendo procurado há cerca de 30 dias.

Os esforços de hoje continuarão durante todo o período da Operação, visando o combate a esses graves crimes e a proteção integral de nossas crianças e adolescentes.